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家樂福KitchenAid廚具換購2.2折起 全聯口腔清潔品滿額現折30元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯推出「口腔研究所」檔期活動，實體門市全店口腔清潔品單筆每滿299元現折30元。圖／全聯福利中心提供
全聯推出「口腔研究所」檔期活動，實體門市全店口腔清潔品單筆每滿299元現折30元。圖／全聯福利中心提供

家樂福VIP年度號召令倒數計時，6月30日前年度消費總累計10萬元，就可在今年7月初至明年6月底成為2023年度VIP會員，可享有全台家樂福量販、超市、線上購物、家速配消費1元可獲得紅利點數1.5倍，生日當月單筆最高結帳金額將可獲得回饋點數30倍，購物當天消費不限金額免費停車最高享6小時，還有不定期VIP專屬活動等專屬優惠。

不管是不是VIP，平時消費累積的紅利點數都可以超值換購想要的名牌商品，家樂福即日起至8月7日推出「KitchenAid」8款不鏽鋼系列廚具換購活動，品項包括廚房剪刀、鍋鏟湯勺組、不銹鋼主廚萬用鍋、陶瓷不沾煎炒鍋、陶瓷深碗（含蓋）、陶瓷長方烤盤、不銹鋼淺燉多用途鍋、不銹鋼中華鍋等，均採用專業等級304不鏽鋼以及優質尼龍與高耐溫陶瓷材質，適用所有爐具包含電磁爐都可用，清洗方便適用洗碗機，家樂福會員獨享超值購2.2折起。家樂福表示，此次換購門檻堪稱歷年來最低，3,000點+249元起即可購得，或用紅利點數75,000點就可免費兌換。且全台家樂福量販、超市、線上購物、家速配都可兌換，線上購物與家速配更能直接隨當日購物商品配送到達，省錢又省力。

全聯福利中心則是預告將自6月16日至7月6日期間推出「口腔研究所」檔期活動，實體門市全店口腔清潔品單筆每滿299元現折30元；同時全聯更於限定門市舉辦免費牙齒檢測，希望透過簡單3步驟，幫助更多民眾完成口腔自我照護。

全聯指出，今年將首次攜手新北市牙醫師公會，本週末於限定4家雙北地區門市（泰山全興、中和新生、蘆洲重陽、新莊民安西）舉辦免費牙齒檢測，同時於全台實體門市推出口腔相關產品優惠，像是買歐樂B電動牙刷PRO1單盒加購歐樂B牙膏任6條現折810元，相當於買電動牙刷就送6條牙膏；購買高露潔牙刷/漱口水/全效系列牙膏，單筆滿399元可享折價後0元加購春風抽取式衛生紙一串。同時全聯也新推出適合孩童使用的潔牙好幫手，像是「麗奇寶可夢按壓式兒童牙膏」、「NETTEC U型恐龍造型兒童電動牙刷」，吸引小朋友享受潔牙樂趣。

家樂福即日起至8月7日推出「KitchenAid」8款不鏽鋼系列廚具換購活動，3,000點+249元起即可購得。圖／家樂福提供
家樂福即日起至8月7日推出「KitchenAid」8款不鏽鋼系列廚具換購活動，3,000點+249元起即可購得。圖／家樂福提供
家樂福推出「KitchenAid」廚具換購活動，全台量販、超市、線上購物、家速配都可兌換，線上購物與家速配更能直接隨當日購物商品配送到達。圖／家樂福提供
家樂福推出「KitchenAid」廚具換購活動，全台量販、超市、線上購物、家速配都可兌換，線上購物與家速配更能直接隨當日購物商品配送到達。圖／家樂福提供

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