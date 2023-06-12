雞塊買1送1、炸雞桶餐58折！肯德基連18天享優惠

即日起至6月30日期間，肯德基推出連續18天的不同限時優惠，其中「個人獨享雞堡餐」，原價242元，優惠價149元；另外包括上校雞塊、草莓起司冰淇淋大福、百事可樂等品項，可享「買1送1」優惠。另外還有咔啦脆雞組合餐，現享58折起。

6月13日至6月25日期間，兩款個人獨享雞堡餐可享優惠，「咔啦脆雞x2＋百事可樂（小）x1」，原價169元，優惠價140元；「咔啦雞腿堡x1＋4塊上校雞塊x1＋原味蛋撻x1＋百事可樂（小）x1」，原價232元，優惠價149元。

6月15日至6月18日期間，4塊上校雞塊、草莓起司冰淇淋大福x2、百事可樂（中）等品項，均享「買1送1」優惠，最高現省50元。另外6月16日至6月18日，「咔啦脆雞x6＋原味蛋撻x6」，原價684元，優惠價399元，現省285元。

6月22日至6月25日，肯德基並推出「端午咔啦歡聚桶餐」，「咔啦脆雞x 8＋原味蛋撻x 6＋百事可樂（1.25L）x 1」原價867元，特價499元。即日起至6月30日前，預訂快取限時加碼，滿439元贈送「原味蛋撻2顆兌換券」1張；訂購超豪肯XL套餐加1元，可多1顆原味蛋撻；桶餐加1元，加贈1塊咔啦脆雞或4塊上校雞塊。即日起至6月26日期間，pk雙饗卡也推出3波優惠活動，包含抽美食優惠券、經典餐點6元起、指定商品買1送1。