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長榮航空攜手日本旅行社龍頭JTB 共推台日旅遊市場

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
長榮航空客運管理本部副總經理潘信修（右四）、日本分公司總主任陳啟偉（右三）及團隊，熱情歡迎日本旅行社龍頭「株式會社JTB」執行董事藤原卓行（左四）等一行人親赴位於桃園南崁的長榮航空總部，針對疫後日本海外旅遊市場、日幣貶值及通貨膨脹等影響日籍旅客出國旅遊的議題，進行深度討論。圖／長榮航空提供
長榮航空客運管理本部副總經理潘信修（右四）、日本分公司總主任陳啟偉（右三）及團隊，熱情歡迎日本旅行社龍頭「株式會社JTB」執行董事藤原卓行（左四）等一行人親赴位於桃園南崁的長榮航空總部，針對疫後日本海外旅遊市場、日幣貶值及通貨膨脹等影響日籍旅客出國旅遊的議題，進行深度討論。圖／長榮航空提供

為刺激日籍旅客來台觀光，長榮航空今天（12日）特別邀請日本旅行社龍頭「株式會社JTB」前來台灣，雙方針對疫後日本海外旅遊市場、日幣貶值及通貨膨脹等影響日籍旅客出國旅遊的議題，進行深度討論，並由長榮航空客運管理本部副總經理潘信修與JTB執行董事藤原卓行簽署深化合作備忘錄（MOU），共同攜手推廣台日雙方的旅遊市場。

長榮航空客運管理本部副總經理潘信修表示，台日在疫後邊境限制鬆綁，即吸引大量台灣旅客前往日本旅遊，重溫久違的日本文化、佳餚及美景，需求持續升溫之下，日本航線平均都有八成以上的載客率，未來將依市場需求和日本各地機場作業人力，以及盤點公司機隊和人力狀況，進而規劃增班及復飛日本各大航點，方便台日兩地旅客相互造訪。

長榮航空指出，JTB Corporation（JTB）是日本規模最大的旅行社，JTB集團於日本國內外擁有諸多票券代購、租車、遊覽車、信用卡及出版等旅遊相關企業，依JTB的市場調查研究發現「全球疫情趨緩之際，日籍旅客遲遲不踏出國門，日本護照持有率亦持續下滑」，根據外務省最新統計顯示，日本人護照持有率已從2019年23.8%下滑至2022年17.1%，吸引日籍旅客至海外旅遊已成各國觀光局與航空公司的最大課題。

JTB市場調查研究也顯示，相較於台灣旅客赴日觀光人數，入境台灣之日籍旅客目前僅有約疫情前的三分之一，呈現大幅逆差；根據各項統計資料顯示，日本至今尚未出現報復性海外旅遊潮，日本國內旅遊需求強勁、日幣持續走低及全球通貨膨脹等因素，導致出國成本提高，大幅影響日人出國意願。

長榮航空透露，此次與JTB以共享雙方資源方式合作，自今年七月起，將針對不同客群打造各式專屬旅遊產品，以「是時候按下PLAY鍵，未玩待續!」為宣傳理念，結合線上及線下實體行銷，在日本全國JTB主要店鋪推廣搭乘長榮航空來台灣旅遊，同時也希望能吸引日本旅客經台灣轉機至全世界。

長榮航空客運管理本部副總經理潘信修（右）與日本旅行社龍頭「株式會社JTB」執行董事藤原卓行（左）簽署深化合作備忘錄，共同攜手推廣台日雙方的旅遊市場。圖／長榮航空提供
長榮航空客運管理本部副總經理潘信修（右）與日本旅行社龍頭「株式會社JTB」執行董事藤原卓行（左）簽署深化合作備忘錄，共同攜手推廣台日雙方的旅遊市場。圖／長榮航空提供

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