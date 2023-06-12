Logitech G PRO X 2無線電競耳機首搭石墨烯單體 50小時續航超狂
電競熱潮持續發燒，Logitech G宣布推出全新PRO X 2 LIGHTSPEED第2代職業級無線電競耳機麥克風，首創採用獨家創新開發的PRO-G GRAPHENE石墨烯驅動單體，更輕、更薄、剛度更高，提供更精準清亮的聲音效果。更具有無線連結範圍最遠至30公尺、最長達50小時電池的超長續航，預計6月底正式在台上市。Logitech G電競設備更將成為中華電競代表隊下半年征戰國際賽事最佳電競武器。
與前一代PRO X相比，PRO X 2除了擁有全新PRO-G GRAPHENE石墨烯驅動單體，採用50公釐石墨烯振膜精密設計，以及可調整的動態邊緣懸架，更改良LIGHTSPEED無線技術、藍牙和3.5mm音訊源有線連線多元連線能力，音效上擁有DTS Headphone:X 2.0環繞音效，並導入Blue VO!CE軟體技術，提供清晰、穩定的通訊品質。
除了新品強勢登台，Logitech 618玩色購物節即日起至6月18日也推出一系列超狂優惠並狂撒百萬折價券，全系列商品最高現折千元，指定系列商品買就送周邊好禮之外，消費滿990元即可登錄抽日本雙人來回機票或掃地機器人，滿2,000元送Uber Eats 300元現金抵用券、2件以上滿5,000元送Astro A10電競耳機麥克風等好康優惠，還有滿千折百，單筆最高現折300元，買越多省越大。
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