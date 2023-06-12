Logitech G PRO X 2無線電競耳機首搭石墨烯單體 50小時續航超狂

電競熱潮持續發燒，Logitech G宣布推出全新PRO X 2 LIGHTSPEED第2代職業級無線電競耳機麥克風，首創採用獨家創新開發的PRO-G GRAPHENE石墨烯驅動單體，更輕、更薄、剛度更高，提供更精準清亮的聲音效果。更具有無線連結範圍最遠至30公尺、最長達50小時電池的超長續航，預計6月底正式在台上市。Logitech G電競設備更將成為中華電競代表隊下半年征戰國際賽事最佳電競武器。

與前一代PRO X相比，PRO X 2除了擁有全新PRO-G GRAPHENE石墨烯驅動單體，採用50公釐石墨烯振膜精密設計，以及可調整的動態邊緣懸架，更改良LIGHTSPEED無線技術、藍牙和3.5mm音訊源有線連線多元連線能力，音效上擁有DTS Headphone:X 2.0環繞音效，並導入Blue VO!CE軟體技術，提供清晰、穩定的通訊品質。