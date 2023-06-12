快訊

脫序女山友登頂玉山 爬上登山口石碑罰不了...網看傻：摔了又要國賠？

義媒：義大利前總理貝魯斯柯尼逝世 享壽86歲

陳綺貞女神人設翻車？ 舊愛近千字控霸凌惡行：領教到過河拆橋

影迷必收！經典腕表聯名「怪奇物語」重返80年代 風格又怪誕又復古

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
CASIO以80年代所推出的數位表款A120作為基礎和怪奇物語合作，打造出帶有復古與怪誕元素圖案的腕表，吸引粉絲關注。圖／CASIO提供
CASIO以80年代所推出的數位表款A120作為基礎和怪奇物語合作，打造出帶有復古與怪誕元素圖案的腕表，吸引粉絲關注。圖／CASIO提供

以80年代為背景的夯劇「怪奇物語（Stranger Things）」自2016年播出以來，就以怪誕的風格深受影迷喜愛，直至今日已推出了四季，目前第五季正在拍攝中。而卡西歐（CASIO）便以同年代所推出的數位表款A120作為基礎與怪奇物語合作，打造出帶有復古與怪誕元素圖案的腕表，吸引粉絲關注。

CASIO與怪奇物語聯名表款向劇中「上下顛倒的世界」致敬，其代表與人類世界平行存在的另一個維度世界。因此表盤部分描繪了劇中角色的世界，並搭配色鮮艷的按鈕，讓人聯想1980年代。當配戴者按下 LED燈按鈕時，還會顯示顛倒的節目名稱，暗示著存在對向的另一個世界。背蓋與半透明表帶設計有從地下世界伸出的詭異觸手，喚起兩個世界之間的聯繫，同時特殊包裝上還印有劇中角色年輕時的剪影，處處都充滿了怪奇物語的元素，忠實影迷必收藏！

CASIO與怪奇物語聯名表款向劇中「上下顛倒的世界」致敬，其代表與人類世界平行存在的另一個維度世界。圖／CASIO提供
CASIO與怪奇物語聯名表款向劇中「上下顛倒的世界」致敬，其代表與人類世界平行存在的另一個維度世界。圖／CASIO提供

另外，由Louis Vuitton現任男裝設計師Pharrell Williams與潮流大神NIGO®共同創立的街牌Billionaire Boys Club（簡稱BBC）今年迎來20歲生日。於是找來40周年的G-SHOCK攜手合作，分別以經典的DW-6900、DW-5600款式為藍本，打造別具紀念意義的聯名款限量腕表。這一次的合作BBC分別以主線品牌與滑板支線ICECREAM來創作，像是DW-6900表款的表帶上加入BBC招牌Starfield星空印花點綴，並在金屬底蓋鐫刻BBC Helmet Logo太空人頭盔；DW-5600表款佐以ICECREAM經典鬆餅格紋與Running Dog飛狗圖樣呈現。兩款周年限定聯名表同樣擁有對應設計元素的星空、鬆餅格紋收藏箱增添紀念意義。

Billionaire Boys Club聯名G-SHOCK DW-6900腕表，9,980元。圖／DISTRICT提供
Billionaire Boys Club聯名G-SHOCK DW-6900腕表，9,980元。圖／DISTRICT提供

Billionaire Boys Club聯名G-SHOCK DW-5600腕表，9,980元。圖／DISTRICT提供
Billionaire Boys Club聯名G-SHOCK DW-5600腕表，9,980元。圖／DISTRICT提供

CASIO與Netflix熱門影集「怪奇物語」攜手推出A120WEST聯名表款，2,900元。圖／CASIO提供
CASIO與Netflix熱門影集「怪奇物語」攜手推出A120WEST聯名表款，2,900元。圖／CASIO提供

CASIO與怪奇物語聯名表款，特殊包裝上還印有劇中角色年輕時的剪影。圖／CASIO提供
CASIO與怪奇物語聯名表款，特殊包裝上還印有劇中角色年輕時的剪影。圖／CASIO提供

BBC 腕表 Netflix

延伸閱讀

悲情城市上海播映3場 影迷搶票一空認別具意義

岡田將生來台太吸引 「快一秒的他」被稱快5秒才搶得到

高級灰、深邃藍 蕭邦L.U.C腕表巧獻紳士風百搭典雅色

「小美人魚」日本還未上映 官方先發警告：閃光恐釀癲癇發作

相關新聞

長榮航攜手日本旅業龍頭JTB 共推海外旅遊市場

為刺激日籍旅客來台觀光，長榮航空今日邀請日本旅行社龍頭「株式會社JTB」來台，雙方針對疫後日本海外旅遊市場、日幣貶值、通...

家樂福KitchenAid廚具換購2.2折起 全聯口腔清潔品滿額現折30元

家樂福VIP年度號召令倒數計時，6月30日前年度消費總累計10萬元，就可在今年7月初至明年6月底成為2023年度VIP會...

雞塊買1送1、炸雞桶餐58折！肯德基連18天享優惠

即日起至6月30日期間，肯德基推出連續18天的不同限時優惠，其中「個人獨享雞堡餐」，原價242元，優惠價149元；另外包...

Logitech G PRO X 2無線電競耳機首搭石墨烯單體 50小時續航超狂

電競熱潮持續發燒，Logitech G宣布推出全新PRO X 2 LIGHTSPEED第2代職業級無線電競耳機麥克風，首...

影迷必收！經典腕表聯名「怪奇物語」重返80年代 風格又怪誕又復古

以80年代為背景的夯劇「怪奇物語（Stranger Things）」自2016年播出以來，就以怪誕的風格深受影迷喜愛，直至今日已推出了四季，目前第五季正在拍攝中。而卡西歐（CASIO）便以同年代所推出的數位表款A120作為基礎與怪奇物語合作，打造出帶有復古與怪誕元素圖案的腕表，吸引粉絲關注。

麥卡倫攜手咖啡冠軍王策 「初夏西西里咖啡」限時登場

單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫（Macallan），攜手世界盃沖煮大賽（WBrC）2017年冠軍王策所創立的王策咖啡廳VW...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦