影迷必收！經典腕表聯名「怪奇物語」重返80年代 風格又怪誕又復古

以80年代為背景的夯劇「怪奇物語（Stranger Things）」自2016年播出以來，就以怪誕的風格深受影迷喜愛，直至今日已推出了四季，目前第五季正在拍攝中。而卡西歐（CASIO）便以同年代所推出的數位表款A120作為基礎與怪奇物語合作，打造出帶有復古與怪誕元素圖案的腕表，吸引粉絲關注。

CASIO與怪奇物語聯名表款向劇中「上下顛倒的世界」致敬，其代表與人類世界平行存在的另一個維度世界。因此表盤部分描繪了劇中角色的世界，並搭配色鮮艷的按鈕，讓人聯想1980年代。當配戴者按下 LED燈按鈕時，還會顯示顛倒的節目名稱，暗示著存在對向的另一個世界。背蓋與半透明表帶設計有從地下世界伸出的詭異觸手，喚起兩個世界之間的聯繫，同時特殊包裝上還印有劇中角色年輕時的剪影，處處都充滿了怪奇物語的元素，忠實影迷必收藏！

CASIO與怪奇物語聯名表款向劇中「上下顛倒的世界」致敬，其代表與人類世界平行存在的另一個維度世界。圖／CASIO提供

另外，由Louis Vuitton現任男裝設計師Pharrell Williams與潮流大神NIGO®共同創立的街牌Billionaire Boys Club（簡稱BBC）今年迎來20歲生日。於是找來40周年的G-SHOCK攜手合作，分別以經典的DW-6900、DW-5600款式為藍本，打造別具紀念意義的聯名款限量腕表。這一次的合作BBC分別以主線品牌與滑板支線ICECREAM來創作，像是DW-6900表款的表帶上加入BBC招牌Starfield星空印花點綴，並在金屬底蓋鐫刻BBC Helmet Logo太空人頭盔；DW-5600表款佐以ICECREAM經典鬆餅格紋與Running Dog飛狗圖樣呈現。兩款周年限定聯名表同樣擁有對應設計元素的星空、鬆餅格紋收藏箱增添紀念意義。

Billionaire Boys Club聯名G-SHOCK DW-6900腕表，9,980元。圖／DISTRICT提供

Billionaire Boys Club聯名G-SHOCK DW-5600腕表，9,980元。圖／DISTRICT提供

CASIO與Netflix熱門影集「怪奇物語」攜手推出A120WEST聯名表款，2,900元。圖／CASIO提供