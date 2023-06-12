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麥卡倫攜手咖啡冠軍王策 「初夏西西里咖啡」限時登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
世界盃沖煮大賽（WBrC）2017年冠軍王策。圖／VWI by CHADWANG提供。
世界盃沖煮大賽（WBrC）2017年冠軍王策。圖／VWI by CHADWANG提供。

單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫（Macallan），攜手世界盃沖煮大賽（WBrC）2017年冠軍王策所創立的王策咖啡廳VWI by CHADWANG，即日起至6 月 30 日的週四晚上，於指定店家限量供應「大人味初夏西西里咖啡」，帶領饕客探索麥卡倫單一麥芽威士忌的全新風貌。

這款沁涼透心的「大人味初夏西西里咖啡」，嚴選 VWI 衣索比亞水洗搭配哥斯大黎加日曬，以黃金比例的咖啡豆、咖啡粉與麥卡倫雙雪莉桶 12 年交會，佐上清新的檸檬汁與氣泡水調製而成，入口後微酸又帶點氣泡清新的口感，完美呈現麥卡倫雙雪莉桶獨有的細緻果香及VWI馥郁咖啡風味，展現出其獨有的優雅花香以及細緻香氣。

這次麥卡倫攜手全台灣熱門酒吧做為長期合作夥伴，於每週四固定於店內舉辦「麥卡倫之夜」，將持續共同推出麥卡倫專屬的創新特調或期間限定活動。全台麥卡倫指定合作店家可參考酒吧地圖（https://bit.ly/3MteF46）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「大人味初夏西西里咖啡」由麥卡倫與世界沖煮冠軍王策聯手呈獻。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「大人味初夏西西里咖啡」由麥卡倫與世界沖煮冠軍王策聯手呈獻。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

咖啡廳 衣索比亞 品牌

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