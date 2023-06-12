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安俞真這樣露背復古又時髦！夏季度假感FENDI星座系列

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
男星施柏宇演繹FENDI全新2023 Astrology夏季限定系列。圖／FENDI提供
男星施柏宇演繹FENDI全新2023 Astrology夏季限定系列。圖／FENDI提供

FENDI在2023年夏季為每個星座，設計在陽光下穿著的泳裝和沙灘裝Astrology限定系列，涵蓋男女裝、包包配件、珠寶首飾與太陽眼鏡。系列設計以當季主要色調白色、粉紅色、藍色等為主，從1990春夏及1993春夏這兩個經典系列中汲取靈感，加上以英文和義大利文撰寫的12星座名稱，還有最早由 Karl Lagerfeld 繪製的原創星座圖案，組成一系列具趣味又富機能性的單品。韓國大勢女團IVE隊長安俞真、《機智醫生生活》女星奇恩世、台灣女星陳庭妮、男星施柏宇、等人皆以自身風尚型格穿搭演繹專屬夏季時尚。

女裝系列能從陽光下的泳池邊，一路穿著到參加夜間的歡樂派對。垂墜感的緞面長衫和長裙，以及帶有星座印花圖案的單件服裝和上衣，可以疊穿在泳裝上；曾現身1993年秀場的運動風剪裁廓形，成為這一季主打的泳裝款式，在這個限定系列中採用再生萊卡布料製成，並且裝在多用途防水袋中，這個袋子可以用來收納攜帶夏季出門的必要隨身小物。

裝飾條紋圖案和編織包款充滿夏季氣氛。刺繡星座圖案妝點在季節限定款的Peekaboo和Baguette包身上，另外還用彩色絲線和珍珠，將12星座圖案縫在牛仔布、帆布和緹花布料的FENDIFirst包身上。全新帆布材質的Peekaboo包款印有Karl Lagerfeld所繪製的十二星座插圖，且加上FENDI著名的Selleria粗大車縫線。在鞋履方面，Baguette鞋跟用於綁帶涼鞋和中跟淺口鞋，而經典FENDI First鞋跟則是換上拉菲草及繩索材質。

男裝採用寬鬆的剪裁和版型迎合夏季的慵懶氛圍，包括飾有星座印花圖案的真絲襯衫、尼龍衝浪褲和平紋針織布料T恤等，經典包款及鞋款換上配套的暗影皮革藍色和米色設計，男款Baguette Soft Trunk上還裝飾了12星座的符號。充滿時尚感的12星座吊墜可以當作項鍊也可當作單邊耳環配戴，能與服裝單品相互搭配的織物手鍊上面飾有從FENDI典藏資料中汲取出的12星座圖案及名稱字樣。

韓國大勢女團IVE隊長安俞真、女星奇恩世演繹FENDI全新2023 Astrology夏季限定系列。圖／摘自藝人IG
韓國大勢女團IVE隊長安俞真、女星奇恩世演繹FENDI全新2023 Astrology夏季限定系列。圖／摘自藝人IG
男星施柏宇演繹FENDI全新2023 Astrology夏季限定系列。圖／FENDI提供
男星施柏宇演繹FENDI全新2023 Astrology夏季限定系列。圖／FENDI提供
韓國女團IVE隊長安俞真演繹FENDI全新2023 Astrology夏季限定系列。圖／摘自藝人IG
韓國女團IVE隊長安俞真演繹FENDI全新2023 Astrology夏季限定系列。圖／摘自藝人IG
韓國女團IVE隊長安俞真演繹FENDI全新2023 Astrology夏季限定系列。圖／摘自藝人IG
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米色棉質棒球帽，15,800元。圖／FENDI提供
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FENDI Baguette Soft Trunk，飾有FENDI Astrology圖案，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI Baguette Soft Trunk，飾有FENDI Astrology圖案，價格店洽。圖／FENDI提供
韓國女團IVE隊長安俞真演繹FENDI全新2023 Astrology夏季限定系列。圖／摘自藝人IG
韓國女團IVE隊長安俞真演繹FENDI全新2023 Astrology夏季限定系列。圖／摘自藝人IG
韓國女星奇恩世演繹FENDI全新2023 Astrology夏季限定系列。圖／摘自藝人IG
韓國女星奇恩世演繹FENDI全新2023 Astrology夏季限定系列。圖／摘自藝人IG
FENDI中型款式FENDI STRIKE深藍色FF針織背包，79,000元。圖／FENDI提供
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女星陳庭妮演繹FENDI全新2023 Astrology夏季限定系列。圖／FENDI提供
女星陳庭妮演繹FENDI全新2023 Astrology夏季限定系列。圖／FENDI提供
女星陳庭妮演繹FENDI全新2023 Astrology夏季限定系列。圖／FENDI提供
女星陳庭妮演繹FENDI全新2023 Astrology夏季限定系列。圖／FENDI提供
中型款式FENDI Step Out，棕色皮革和FF布料包款，81,000元。圖／FENDI提供
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FENDI FLOW藍色網紗慢跑運動鞋，36,500元。圖／FENDI提供
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男星施柏宇演繹FENDI全新2023 Astrology夏季限定系列。圖／FENDI提供
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BAGUETTE花卉刺繡復刻牛仔包款，13萬8,000元。圖／FENDI提供
BAGUETTE花卉刺繡復刻牛仔包款，13萬8,000元。圖／FENDI提供
FENDI FEEL淡黃色拉菲草拖鞋，33,500元。圖／FENDI提供
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女星陳庭妮演繹FENDI全新2023 Astrology夏季限定系列。圖／FENDI提供
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韓國女星奇恩世演繹FENDI全新2023 Astrology夏季限定系列。圖／摘自藝人IG
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迷你款式Peekaboo，飾有FENDI Astrology刺繡的帆布包款，16萬4,000元。圖／FENDI提供
迷你款式Peekaboo，飾有FENDI Astrology刺繡的帆布包款，16萬4,000元。圖／FENDI提供

星座 FENDI

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