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安海瑟薇拎寶格麗秋冬新包 每一款在她身上都好生火

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗品牌代言人安海瑟薇配戴BVLGARI SERPENTI FOREVER EAST-WEST銀色鏡面小牛皮肩背包與SERPENTI VIPERMESH黑色貓眼醋酸纖維太陽眼鏡。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人安海瑟薇配戴BVLGARI SERPENTI FOREVER EAST-WEST銀色鏡面小牛皮肩背包與SERPENTI VIPERMESH黑色貓眼醋酸纖維太陽眼鏡。圖／寶格麗提供

寶格麗（BVLGARI）發布2023年秋冬配件系列形象，在影壇獲獎無數的寶格麗品牌代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）以她獨特的優雅魅力，演繹本季歡騰且兼容並蓄的的系列作品。不論是太陽眼鏡或是優雅有型的包款，秋冬設計環繞炫目璀璨的KALEIDOSCOPIA奇幻萬花筒主題，讓人聯想起色彩和光線交互產生的迷人反射遊戲，生動耀眼的寶石再次啟發無窮盡的大膽創作，融合經典設計、鮮豔色澤和搶眼細節，詮釋寶格麗雋永百搭的時尚風格。

在澳洲著名時裝攝影師克里斯柯爾斯的鏡頭之下，安海瑟薇以日夜、休閒、正裝等不同的穿搭風格演繹全新包款。不論是以活潑色彩歌頌瑰麗寶石的Serpenti Baia鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包或Serpenti Forever East-West桃紅碧璽色小牛皮肩背包，或是Forever East-West銀色鏡面小牛皮肩背包和Serpenti Forever水晶星塵銀色麂皮肩背包搶眼貴氣的金銀色調，日夜不同風情的穿搭登能完美駕馭。即使是經典雋永的黑白色，方長的Serpentine Vertical Tote黑色小牛皮托特包、融入蜿蜒蛇身線條的Serpentine Pouch象牙蛋白石色小牛皮手拿包、或是上窄下寬的典雅Serpentine Top Handle黑色小牛皮手提包，都能為不同場合的穿搭創造出如巨星般的迷人魅力。

BVLGARI SERPENTI BAIA鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包，約79,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI BAIA鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包，約79,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTINE POUCH象牙蛋白石色小牛皮手拿包，約94,700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTINE POUCH象牙蛋白石色小牛皮手拿包，約94,700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI FOREVER EAST-WEST桃紅碧璽色小牛皮肩背包，約79,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI FOREVER EAST-WEST桃紅碧璽色小牛皮肩背包，約79,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPERMESH棕色貓眼醋酸纖維太陽眼鏡，約23,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPERMESH棕色貓眼醋酸纖維太陽眼鏡，約23,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTINE VERTICAL黑色小牛皮托特包，約80,100元。圖／寶格麗提供
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BVLGARI SERPENTI FOREVER水晶星塵銀色麂皮肩背包，約12萬4,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI FOREVER水晶星塵銀色麂皮肩背包，約12萬4,500元。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人安海瑟薇配戴BVLGARI SERPENTI BAIA鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人安海瑟薇配戴BVLGARI SERPENTI BAIA鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人安海瑟薇配戴BVLGARI SERPENTI FOREVER EAST-WEST桃紅碧璽色小牛皮肩背包。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人安海瑟薇配戴BVLGARI SERPENTI FOREVER EAST-WEST桃紅碧璽色小牛皮肩背包。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人安海瑟薇拎BVLGARI SERPENTINE TOP HANDLE黑色小牛皮手提包。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人安海瑟薇拎BVLGARI SERPENTINE TOP HANDLE黑色小牛皮手提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPERMESH黑色貓眼醋酸纖維太陽眼鏡，約23,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPERMESH黑色貓眼醋酸纖維太陽眼鏡，約23,100元。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人安海瑟薇白色套裝搭配BVLGARI SERPENTINE POUCH象牙蛋白石色小牛皮手拿包。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人安海瑟薇白色套裝搭配BVLGARI SERPENTINE POUCH象牙蛋白石色小牛皮手拿包。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI FOREVER EAST-WEST銀色鏡面小牛皮肩背包，約83,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI FOREVER EAST-WEST銀色鏡面小牛皮肩背包，約83,000元。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人安海瑟薇以黑色洋裝搭配BVLGARI SERPENTI FOREVER水晶星塵銀色麂皮肩背包。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人安海瑟薇以黑色洋裝搭配BVLGARI SERPENTI FOREVER水晶星塵銀色麂皮肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTINE TOP HANDLE黑色小牛皮手提包，約12萬3,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTINE TOP HANDLE黑色小牛皮手提包，約12萬3,200元。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人安海瑟薇拎BVLGARI SERPENTINE VERTICAL TOTE黑色小牛皮托特包。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人安海瑟薇拎BVLGARI SERPENTINE VERTICAL TOTE黑色小牛皮托特包。圖／寶格麗提供

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