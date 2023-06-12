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宋慧喬代言品牌 Chaumet新婚戒巧玩交錯線條有寓意
法國皇室珠寶品牌Chaumet以「情感珠寶」聞名，自1977年推出連結圖案的Liens系列，延伸出的各式豐富變化勾勒情感的多元樣貌。延續這樣的創作核心，今年七月為新婚愛侶們推出全新Liens d'Amour單鑽戒指，連結圖案延伸出細緻的「打結造型」圍繞烘托中央四爪鑲嵌的主鑽，從側邊看來細緻的交叉線條宛若交握的雙手，則採用珠粒鑲嵌，以巧妙的錯視畫法放大主石，戒環則是使用少見的下沉式鑲嵌維持戒環的平滑觸感，依序縮小的戒圈鑽石賦予戒指流暢動感。 Sérénade系列推出單鑽及鋪鑲戒環兩種選擇的單鑽戒指，則採用五爪鑲嵌固定主鑽，左右兩側戒環各一顆配鑽搭配拋光鉑金倒角戒環。
TASAKI婚戒作品中最具代表性的BRILLANTE系列，則迎來全新的Solitaire Round Brilliant戒指新作。除了既有的結婚戒指、全圈鑽石戒指以及半圈鑽石戒指，全新上市的Solitaire Round Brilliant戒指的設計精雕細琢，由一圈閃亮鑽石環繞中央光彩奪目的主鑽，除了有放大效果也如同幸福光環。同時保有BRILLANTE 系列的經典設計，Solitaire Round Brilliant戒圈圍繞著半圈的鑽石，外觀華麗閃耀，亦可搭 BRILLANTE系列線戒款式疊戴。
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