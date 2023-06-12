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宋慧喬代言品牌 Chaumet新婚戒巧玩交錯線條有寓意

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
TASAKI婚禮系列隆重推出新品BRILLANTE Solitaire Round Brilliant戒指
TASAKI婚禮系列隆重推出新品BRILLANTE Solitaire Round Brilliant戒指

法國皇室珠寶品牌Chaumet以「情感珠寶」聞名，自1977年推出連結圖案的Liens系列，延伸出的各式豐富變化勾勒情感的多元樣貌。延續這樣的創作核心，今年七月為新婚愛侶們推出全新Liens d'Amour單鑽戒指，連結圖案延伸出細緻的「打結造型」圍繞烘托中央四爪鑲嵌的主鑽，從側邊看來細緻的交叉線條宛若交握的雙手，則採用珠粒鑲嵌，以巧妙的錯視畫法放大主石，戒環則是使用少見的下沉式鑲嵌維持戒環的平滑觸感，依序縮小的戒圈鑽石賦予戒指流暢動感。 Sérénade系列推出單鑽及鋪鑲戒環兩種選擇的單鑽戒指，則採用五爪鑲嵌固定主鑽，左右兩側戒環各一顆配鑽搭配拋光鉑金倒角戒環。

TASAKI婚戒作品中最具代表性的BRILLANTE系列，則迎來全新的Solitaire Round Brilliant戒指新作。除了既有的結婚戒指、全圈鑽石戒指以及半圈鑽石戒指，全新上市的Solitaire Round Brilliant戒指的設計精雕細琢，由一圈閃亮鑽石環繞中央光彩奪目的主鑽，除了有放大效果也如同幸福光環。同時保有BRILLANTE 系列的經典設計，Solitaire Round Brilliant戒圈圍繞著半圈的鑽石，外觀華麗閃耀，亦可搭 BRILLANTE系列線戒款式疊戴。

CHAUMET Sérénade鉑金單鑽戒指，中央主鑽提供0.3克拉、0.5克拉0.7克拉以及1克拉的選擇，價格根據主石條件有所不同。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Sérénade鉑金單鑽戒指，中央主鑽提供0.3克拉、0.5克拉0.7克拉以及1克拉的選擇，價格根據主石條件有所不同。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Torsade de Chaumet鉑金單鑽戒指，價格店洽。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Torsade de Chaumet鉑金單鑽戒指，價格店洽。圖／CHAUMET提供
TASAKI BRILLANTE Solitaire Round Brilliant鉑金鑽石戒指，主鑽0.5克拉起，29萬3,000元起 。圖／TASAKI提供
TASAKI BRILLANTE Solitaire Round Brilliant鉑金鑽石戒指，主鑽0.5克拉起，29萬3,000元起 。圖／TASAKI提供
CHAUMET Liens d'Amour 鉑金單鑽戒指，價格店洽。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Liens d'Amour 鉑金單鑽戒指，價格店洽。圖／CHAUMET提供
TASAKI BRILLANTE Full Eternity 24全圈鉑金鑲鑽戒指，21萬1,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI BRILLANTE Full Eternity 24全圈鉑金鑲鑽戒指，21萬1,000元。圖／TASAKI提供
CHAUMET Bee My Love 18K白金單鑽戒指，價格店洽。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 18K白金單鑽戒指，價格店洽。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Sérénade鉑金單鑽鋪鑲戒指，中央主鑽提供1克拉及2克拉的選擇，價格根據主石條件有所不同。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Sérénade鉑金單鑽鋪鑲戒指，中央主鑽提供1克拉及2克拉的選擇，價格根據主石條件有所不同。圖／CHAUMET提供
TASAKI婚禮系列隆重推出新品BRILLANTE Solitaire Round Brilliant戒指。圖／TASAKI提供
TASAKI婚禮系列隆重推出新品BRILLANTE Solitaire Round Brilliant戒指。圖／TASAKI提供

戒指 鑽石

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