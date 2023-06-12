宋慧喬代言品牌 Chaumet新婚戒巧玩交錯線條有寓意

法國皇室珠寶品牌Chaumet以「情感珠寶」聞名，自1977年推出連結圖案的Liens系列，延伸出的各式豐富變化勾勒情感的多元樣貌。延續這樣的創作核心，今年七月為新婚愛侶們推出全新Liens d'Amour單鑽戒指，連結圖案延伸出細緻的「打結造型」圍繞烘托中央四爪鑲嵌的主鑽，從側邊看來細緻的交叉線條宛若交握的雙手，則採用珠粒鑲嵌，以巧妙的錯視畫法放大主石，戒環則是使用少見的下沉式鑲嵌維持戒環的平滑觸感，依序縮小的戒圈鑽石賦予戒指流暢動感。 Sérénade系列推出單鑽及鋪鑲戒環兩種選擇的單鑽戒指，則採用五爪鑲嵌固定主鑽，左右兩側戒環各一顆配鑽搭配拋光鉑金倒角戒環。

TASAKI婚戒作品中最具代表性的BRILLANTE系列，則迎來全新的Solitaire Round Brilliant戒指新作。除了既有的結婚戒指、全圈鑽石戒指以及半圈鑽石戒指，全新上市的Solitaire Round Brilliant戒指的設計精雕細琢，由一圈閃亮鑽石環繞中央光彩奪目的主鑽，除了有放大效果也如同幸福光環。同時保有BRILLANTE 系列的經典設計，Solitaire Round Brilliant戒圈圍繞著半圈的鑽石，外觀華麗閃耀，亦可搭 BRILLANTE系列線戒款式疊戴。 CHAUMET Sérénade鉑金單鑽戒指，中央主鑽提供0.3克拉、0.5克拉0.7克拉以及1克拉的選擇，價格根據主石條件有所不同。圖／CHAUMET提供 CHAUMET Torsade de Chaumet鉑金單鑽戒指，價格店洽。圖／CHAUMET提供 TASAKI BRILLANTE Solitaire Round Brilliant鉑金鑽石戒指，主鑽0.5克拉起，29萬3,000元起 。圖／TASAKI提供 CHAUMET Liens d'Amour 鉑金單鑽戒指，價格店洽。圖／CHAUMET提供 TASAKI BRILLANTE Full Eternity 24全圈鉑金鑲鑽戒指，21萬1,000元。圖／TASAKI提供 CHAUMET Bee My Love 18K白金單鑽戒指，價格店洽。圖／CHAUMET提供 CHAUMET Sérénade鉑金單鑽鋪鑲戒指，中央主鑽提供1克拉及2克拉的選擇，價格根據主石條件有所不同。圖／CHAUMET提供 TASAKI婚禮系列隆重推出新品BRILLANTE Solitaire Round Brilliant戒指。圖／TASAKI提供