7-ELEVEN首創OP點數折抵網購取貨付款 限時再送購物金

迎接618網購節，7-ELEVEN率先宣布取貨享2大好康，包括首創的OP點數折抵，以及民眾最愛的取貨送購物金活動，吸引消費者選擇到店取貨享優惠。

7-ELEVEN首度整合安心取與OPEN POINT生態圈，推出業界首創的OPEN POINT點數折抵「網購取貨付款」服務，6月14日起首波開放7-ELEVEN賣貨便、博客來2大平台可使用，各網購平台也將陸續開通支援折抵。

此外，網購族最愛的取貨送購物金活動強勢回歸，6月18日起限時7天到7-ELEVEN取貨，就送7元7-ELEVEN購物金，限量150萬組、送完為止。

7-ELEVEN表示，OPEN POINT生態圈自2022年領先同業推出「OPEN POINT點數折抵代收」服務，至今已開通超過20項代收帳單可到7-ELEVEN門市使用OPEN POINT點數繳納，服務推出至今已幫1,600萬會員省下超過2,600萬元的代收帳單，其中最常折抵的代收項目為停車費、折抵金額最高的項目是綜所稅。

為滿足618網購節取貨付款更便利的生活體驗，7-ELEVEN自6月14日起開放OPEN POINT點數折抵功能擴大到「網購取貨付款」服務，首波開放7-ELEVEN賣貨便、博客來2大平台可使用，未來將擴大至各大網購平台合作，持續擴大使用情境。

另搶攻618年中電商網購節商機，7-ELEVEN安心取服務推出長達7天的取貨送購物金活動，自6月18日至6月24日止，推出網購選7-ELEVEN取貨贈7元7-ELEVEN購物金，限量150萬組，OPEN POINT會員報電話號碼或刷會員條碼，還能直接將購物金存入OPEN POINT APP中，不怕小白單遺失，還能節省紙張浪費。