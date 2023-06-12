快訊

MLB道奇隊這活動成公關災難：商業和進步只能二選一？

天母停車場汙水洞吃人！5歲童掉入「滅頂」 北市府：將開罰

腦霧、心律不整副作用頻傳…BNT疫苗公司在德面臨數百件官司 鉅額求償金曝光

7-ELEVEN首創OP點數折抵網購取貨付款 限時再送購物金

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
618網購節選7-ELEVEN取貨享2大好康便利服務，首度整合安心取與OPEN POINT生態圈，OP點數可折抵代收，替用戶省荷包。圖／7-ELEVEN提供
618網購節選7-ELEVEN取貨享2大好康便利服務，首度整合安心取與OPEN POINT生態圈，OP點數可折抵代收，替用戶省荷包。圖／7-ELEVEN提供

迎接618網購節，7-ELEVEN率先宣布取貨享2大好康，包括首創的OP點數折抵，以及民眾最愛的取貨送購物金活動，吸引消費者選擇到店取貨享優惠。

7-ELEVEN首度整合安心取與OPEN POINT生態圈，推出業界首創的OPEN POINT點數折抵「網購取貨付款」服務，6月14日起首波開放7-ELEVEN賣貨便、博客來2大平台可使用，各網購平台也將陸續開通支援折抵。

此外，網購族最愛的取貨送購物金活動強勢回歸，6月18日起限時7天到7-ELEVEN取貨，就送7元7-ELEVEN購物金，限量150萬組、送完為止。

7-ELEVEN表示，OPEN POINT生態圈自2022年領先同業推出「OPEN POINT點數折抵代收」服務，至今已開通超過20項代收帳單可到7-ELEVEN門市使用OPEN POINT點數繳納，服務推出至今已幫1,600萬會員省下超過2,600萬元的代收帳單，其中最常折抵的代收項目為停車費、折抵金額最高的項目是綜所稅。

為滿足618網購節取貨付款更便利的生活體驗，7-ELEVEN自6月14日起開放OPEN POINT點數折抵功能擴大到「網購取貨付款」服務，首波開放7-ELEVEN賣貨便、博客來2大平台可使用，未來將擴大至各大網購平台合作，持續擴大使用情境。

另搶攻618年中電商網購節商機，7-ELEVEN安心取服務推出長達7天的取貨送購物金活動，自6月18日至6月24日止，推出網購選7-ELEVEN取貨贈7元7-ELEVEN購物金，限量150萬組，OPEN POINT會員報電話號碼或刷會員條碼，還能直接將購物金存入OPEN POINT APP中，不怕小白單遺失，還能節省紙張浪費。

7-ELEVEN亦持續響應政府反詐騙政策，透過「門市端預防性宣導」、「安心取線上申訴平台」兩大策略協助防範詐騙包裹，也提醒民眾勿領取不確定內容物的包裹，避免遭詐騙。

6月18日起限時7天到7-ELEVEN取貨，就送7元7-ELEVEN購物金，限量150萬組、送完為止。圖／7-ELEVEN提供
6月18日起限時7天到7-ELEVEN取貨，就送7元7-ELEVEN購物金，限量150萬組、送完為止。圖／7-ELEVEN提供

取貨 網購

延伸閱讀

瞄準夏日商機 486團購618祭抗夏補助送購物金

全家便利商店「618年中慶」！指定期間包裹取件限量送「霜淇淋9元優惠券」

網購包裹「被揍一個破洞」 老經驗網友推測1兇手：快客訴

買對就不貴 床的世界51週年 床墊黑標商品全館5折

相關新聞

大谷翔平也愛吃！超人氣美式漢堡「In-N-Out」限時1天快閃登台

喜歡美式漢堡的民眾注意囉！來自美國西岸的人氣漢堡「In-N-Out」將再度登台，於6月13日於大直快閃1天。現場將提供招...

只買1顆也優惠！達美樂披薩「外帶半價」　最低186元起

為了讓民眾不須受限「買大送大」的規定，連鎖披薩「達美樂」自即日起推出「外帶披薩半價」優惠，讓消費者就算只買1個披薩，同樣...

7-ELEVEN首創OP點數折抵網購取貨付款 限時再送購物金

迎接618網購節，7-ELEVEN率先宣布取貨享2大好康，包括首創的OP點數折抵，以及民眾最愛的取貨送購物金活動，吸引消...

約克維奇擒第23座大滿貫金盃、謝淑薇法網女雙再封后 都少不了Lacoste來助攻

2023年的法國網球公開賽（Roland Garros，簡稱：法網）在周日（6/11）時，以女子雙打和男子單打決賽做為閉幕比賽，讓球迷們都看得欲罷不能。除了是台灣網壇女將謝淑薇傷後復出，就再度獲得冠軍之外，眾人更見證了球王約克維奇（Novak Djokovic）成為職業網球公開化年代，獲得最多大滿貫金盃的男子球員；而這兩人的共通點不僅是球技過人，更有法國時尚品牌Lacoste在賽場上的助攻。

千萬不要用！前飯店經理曝房間「2大物品」超噁：嚇到不敢再住

隨著疫情解封，越來越多人安排旅遊行程，出國更是會在外住宿好幾天。有一位前飯店經理透露旅客應該要在房間避免使用的「2大物品」，甚至有人表示在飯店當過管家後，嚇到「再也不想入住了」。

關島杜夢灣 在白砂+Tiffany 藍海中央夢幻盪鞦韆

最經典的關島海灘杜夢灣，有著約達2公里的白色沙灘，關島最頂級、五星飯店環繞著杜夢灣而建，大部分的飯店均能直通到達白浪沙灘處。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦