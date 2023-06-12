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大谷翔平也愛吃！超人氣美式漢堡「In-N-Out」限時1天快閃登台
喜歡美式漢堡的民眾注意囉！來自美國西岸的人氣漢堡「In-N-Out」將再度登台，於6月13日於大直快閃1天。現場將提供招牌的「多寶多堡漢堡」，還有「愛樂魔風味漢堡」與「普樂騰風味漢堡」。對於喜愛美式漢堡的民眾，可以把握機會前往體驗。
1948年創立至今的「In-N-Out」主要分佈於美國加州、亞利桑那州等地，分店超過300間。In-N-Out店內提供多樣化的美式漢堡，還有許多客製化的服務，因此獲得許多民眾的喜愛，許多名人也都是其粉絲，像是美國職棒大聯盟的日籍球星大谷翔平，也是許多人去美國旅遊時的必吃餐點。
睽違5年後，In-N-Out將於6月13日再度登台，於大直的「Osteria by Angie」進行一日快閃活動。現場將會提供招牌的「多寶多堡漢堡（double double）」，另外還有「愛樂魔風味漢堡」與「普樂騰風味漢堡」，僅限於11:00～15:00期間限量供應，且無訂位服務。
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