開門即享家電開關自動化 減少夏季電價的負擔

無論是電器設備的啟動或關閉，當家庭環境運用多樣化的感測裝置，透過手機中的APP即可串接出各種不同的自動化生活條件。當APP定位監測到屋主到家時，所有已串接自動化模式的設備同時一起開啟，想要打開家門即可打開座立在客廳裡的落地燈，在炎熱的夏天裡自動開啟消暑的涼風扇，當所有的家電可以精確的在打開家門的那一刻開始啟動，家人外出時幫忙關閉電器電源，降低電力的浪費，減少電費單上昂貴的電費支出，這些全面性的自動化啟動都可以在小型的感測設備上簡易建置，讓高漲的夏季電價造成家戶單位的支出壓力。



想讓家裡環境遠離屬於海島型氣候的台灣，夏季高溫加上潮濕的空氣影響，若在室內沒有保持良好的通風，室溫攀升容易對人體及動物造成熱傷害，對人體的影響也不亞於炎熱天氣下的在戶外從事大量運動的人群。但當「智能插座」搭配輕型的「智能天氣站」，就能在感測室溫過高時自動開啟家中傳統式的機械式電風扇，室內通風才能讓家人及可愛的毛小孩們擁有備感舒適的居家環境，自動化排程設計也能將讓電扇在傍晚時分自動開啟，為家中導入夜晚的涼爽空氣，讓人到家時就能先享受到通風的居家空間。對毛孩而言，就算主人不在家，透過自動化感測及開關指令的傳輸，也能在等待主人返家的時間裡享受涼爽微風，毛爸媽們也不用擔心毛孩們在悶熱氣候下發生的熱衰竭及皮膚疾病的發生。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

自動化的智慧家庭生活可經由藍牙傳輸技術，先透過小型的無線設備蒐集偵測數據，再運用家中網路即時地橋接設備，快速搭建完成適合家庭各個成員的智慧生活，而所有數據傳輸都需要儲存在強大且能提供高規格安全防護的雲端架構上。Sigma Casa西格瑪智慧管家運用Amazon Web Services (AWS)的IoT服務，所有的設備溝通都在雲端平台中快速傳導及整合，讓每位使用者都可以享有企業級的資安防護。

無論是門戶安防的開關偵測或是在設備綁定時，到「門窗感測器」感測門窗開關狀態，都能及時判定門戶安全並提供簡訊推播，即時告知家中成員的出入狀況及安全防護。家庭成員們的手機定位辨識管理，可達到家人到家即時連動開啟電器設備；當感測器偵測到外人闖入家中時，即時推播訊息，立即通報異常狀態，讓家人們可立刻使用「室內攝影機」即時監看，同時兼顧居家安防及智能家庭自動化的雙重功能。



夜間熟睡時，是小偷最容易入侵家中盜竊財物的時刻，想要在一夜好夢裡還能避免宵小的入侵，使用智能排程功能，就能讓「門窗感測器」能依照家中成員的作息狀態，快速規劃啟動安全防護機制，串聯所有的智能設備幫你在夜深看顧門戶安全，當有外人闖入，「門窗感測器」就能將感測數據就能透過中介器即時傳送雲端，透過居家網路立即啟動「智能警報器」，為居家安防建立第一道防線，搭配室內攝影機還能即時進行影像記錄，透過雲端資料庫即時回放，更能精確掌握意外發生的細節。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

所有自動化的家庭場景，透過輕型的「門窗感應器」無論是居家安防到開門即享自動化的便利生活，都能在家中有完整的網路環境下，只要透過APP串接到具有高層級的資安防護的網路雲端，就能在無需花費高額預算及委外施工下，立即搭建適合自己的自動化生活環境。



圖 / 有.設計 uDesign 提供