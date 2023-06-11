犀牛盾推5款海洋新色倡議永續 全台連線141間回收點最高送百元獎勵金

「你的每一次消費，都在為你想要的世界投票。」環保永續、性別平權，都是近年越來越受重視的議題。RHINOSHIELD犀牛盾SolidSuit防摔背蓋手機殼終於再推出新色系，致敬「世界海洋日」一次獻上5款海洋新色，從沙灘上的貝殼灰色、多層次的海藍色，到海底森林的海藻綠，用5個代表性的顏色捕捉廣闊的海洋意象，同時將永續環保的材料科技融入每個手機使用者的日常生活中，為生態盡最大的社會永續責任。

犀牛盾全新海洋新色系列產品用5個代表性的顏色捕捉廣闊的海洋意象，同時將永續環保的材料科技融入每個手機使用者的日常生活中。圖／犀牛盾提供

犀牛盾採用獨家的ShockSpread ECO材質，讓手機殼不僅具備抗衝擊的特性，同時實現回收再利用的目標。其中SolidSuit系列手機殼，堅持使用單一材料製成，達成100%可回收再生、零原料浪費的願景以實現循環體系。民眾購買手機殼，無需擔心對環境造成不必要的負擔，從溯源管控把關使用符合食品級無毒標準的材料，到選擇單一材料設計讓產品可以最大化回收再生，從2017年至今全球已有超過千萬用戶使用。

犀牛盾回收再生計畫擴大展開，7月起全台將擴增至141個回收店點。圖／犀牛盾提供

另外，犀牛盾也致力於優化製程，包含減少廢料、提升能源使用效率，降低不必要的碳足跡產生。近年除了陸續將塑膠包裝轉換成以環保油墨印刷及可回收紙質製成的減塑包裝，現在更邀請消費者參與回收再生計畫，即日起至全台犀牛盾直營門市回收犀牛盾舊手機殼，即可享有100元回收獎勵金。7月起更將陸續與地標網通、三創、法雅客等攜手合作，全台擴增至141個回收店點，於經銷夥伴門市完成回收亦可獲得回收獎勵金50元。