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智慧手錶也能LINE Pay 存載具、扣抵點數雙系統都支援

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE Pay正式支援watchOS及Ｗear OS雙系統智慧手錶，用戶將可直接透過智慧手錶輕鬆完成LINE Pay付款。圖／LINE Pay提供
LINE Pay正式支援watchOS及Ｗear OS雙系統智慧手錶，用戶將可直接透過智慧手錶輕鬆完成LINE Pay付款。圖／LINE Pay提供

智慧手錶終於也能LINE Pay了！LINE Pay宣布正式支援watchOS及Ｗear OS雙系統智慧手錶，用戶將可直接透過智慧手錶輕鬆完成LINE Pay付款，同時也能完成發票載具、累積商店會員點數等功能，提供超過1,100萬的LINE Pay用戶更多元便捷的支付選擇。

LINE Pay目前全台支付據點突破46萬處，智慧手錶支付功能上線後，用戶將可在實體店家以智慧手錶出示LINE Pay付款條碼，輕鬆完成付款。用戶使用智慧手錶進行支付時，可以上下滑動點選已綁定的卡片，選擇想要使用的卡片完成支付，也可選擇開啟「LINE POINTS」進行折抵消費，並可出示電子發票載具條碼儲存發票，切換至LINE Pay「我的會員卡」於消費商店內累積會員點數等功能，不必攜帶錢包、也不用拿出手機，只要秀出智慧手錶就能在連鎖超商、量販、連鎖餐飲等熱門實體場域以LINE Pay完成付款。

LINE Pay智慧手錶支付功能支援watchOS 7.0以上及Wear OS 3.0以上版本，想透過智慧手錶完成LINE Pay付款，可先將手機內的LINE Pay App更新至2.4.0以上版本，Apple Watch的用戶就可以直接在手錶中下載LINE Pay App，或是可以進入iPhone的Watch App中也能找到LINE Pay進行安裝，進行配對並輸入LINE Pay密碼後，設定完成就可以開始使用LINE Pay。

Wear OS的用戶可以在手機的Google Play搜尋LINE Pay，找到 LINE Pay App頁面並點擊「可在更多裝置上使用」選單後，點選「安裝」，即可將LINE Pay App下載至 Wear OS 3.0以上的智慧手錶，再依系統指示完成輸入密碼等動作，就能夠在智慧手錶上成功登入使用LINE Pay。

LINE Pay智慧手錶支付功能，支援Wear OS 3.0以上版本。圖／LINE Pay提供
LINE Pay智慧手錶支付功能，支援Wear OS 3.0以上版本。圖／LINE Pay提供
LINE Pay智慧手錶支付功能，支援watchOS 7.0以上版本。圖／LINE Pay提供
LINE Pay智慧手錶支付功能，支援watchOS 7.0以上版本。圖／LINE Pay提供

LINE Pay 智慧手錶

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