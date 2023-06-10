全國電子「618購物狂歡節」全館家電9折　再享1元放大術

創刊101周年的世界權威雜誌《讀者文摘》所舉辦的信譽調查是一項全球性的研究調查，至今已走過25個春秋，透過問卷受訪以「信賴度與信用」、「品質」、「價值」、「對顧客需求的了解」、「創新」、「社會責任」等6項指標進行評比，全國電子獲得台灣消費者投票肯定，榮獲2023年信譽品牌大調查「家電售後維修服務中心」類的信譽品牌金獎，全國電子將持續秉持著「揪感心」的品牌精神，提供消費者滿意的產品與服務體驗。

迎接炎炎夏日，全國電子即日起至6月19日推出「618狂歡購物節」活動，全館家電9折，加碼精選商品加1元多1件；綁定LINE會員還可再抽最高2,000元現折序號，6月底前買空調單筆滿25,000元就可參加「亞洲航點任你飛」抽獎活動，有機會獲得亞洲不限航點來回雙人機票。現在買空調、冰箱還享住宅家電汰舊換新節能補助及減徵貨物稅最高補助5,000元（活動詳情以政府公告為主）。

全國電子領先業界首創「冰箱、洗衣機、電子衣櫥、電動曬衣機」30天免費體驗、不滿意全額退費活動，好評再延長，消費滿額加碼再送好禮（部分地區與偏遠地區不適用，詳情請見活動官網）。「這夏揪滿意」活動除了30天免費體驗，冰箱、洗衣機還享5年延長保固，空調則享有8年延長保固。家電汰舊換新節能補助，空調、冰箱一台3,000元，空調、冰箱享貨物稅減徵最高2,000元，除濕機則享貨物稅減徵最高1,200元。

另外，全國電子響應政府補助再加碼送「8,000元3C家電補助金」，即日起至7月31日購買空調、冰箱、洗衣機全額付清並在8月15日前完成安裝，就送電視、冰箱、洗衣機、空調、淨水機、洗碗機、廚房設備用品、筆電各1,000元的電子補助金。