華航開航布拉格航線 首發派對今抽70項機票等大獎

中華航空7月18日開航台北－布拉格航線，由長程航線主力機種A350客機執飛，每周飛航2個班次，今於信義威秀徒步區舉辦「布拉格首發派對－世界玩樂嘉年華」，除了歐洲傳統舞蹈、捷克啤酒及歐式小點，還可抽長程航線豪華商務艙機票等70項大獎。

「布拉格首發派對－世界玩樂嘉年華」今由歐洲傳統舞蹈、樂團宇宙人及歌手9m88等舞台演出揭開序幕。現場還有捷克美食、生啤酒、法式小農起司、義式冰淇淋及炸雞；旅行業者也提供各式優惠旅遊團體行程。凡於活動現場加入華夏會員還送知名波隆納插畫展門票、A350彩繪機酒瓶塞及運動毛巾等入會禮。

華航布拉格首發派對以捷克知名教堂及城堡等建築元素，呈現布拉格街頭造景，現場推出限時打卡好禮，包含華航精美糖霜餅乾、商務艙果豆、撲克牌、噴漆自動原子筆、小飛機玩偶及氣球等獎項。另外，民眾於現場任一消費，還可抽長程航線豪華商務艙2張、豪華經濟艙2張、經濟艙2張，區域航線豪華商務艙/商務艙機票2張及經濟艙機票2張等大獎。