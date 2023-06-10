快訊

新加坡羽賽／遭安洗瑩直落二 戴資穎4強止步無緣爭冠

變天有感13縣市大雨特報 雨彈狂炸一路下到深夜

烏軍方：黑海城市敖德薩遭俄空襲 27人含兒童受傷、3人身亡

華航開航布拉格航線 首發派對今抽70項機票等大獎

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
華航今舉辦「布拉格首發派對－世界玩樂嘉年華」。圖／華航提供
華航今舉辦「布拉格首發派對－世界玩樂嘉年華」。圖／華航提供

中華航空7月18日開航台北－布拉格航線，由長程航線主力機種A350客機執飛，每周飛航2個班次，今於信義威秀徒步區舉辦「布拉格首發派對－世界玩樂嘉年華」，除了歐洲傳統舞蹈、捷克啤酒及歐式小點，還可抽長程航線豪華商務艙機票等70項大獎。

「布拉格首發派對－世界玩樂嘉年華」今由歐洲傳統舞蹈、樂團宇宙人及歌手9m88等舞台演出揭開序幕。現場還有捷克美食、生啤酒、法式小農起司、義式冰淇淋及炸雞；旅行業者也提供各式優惠旅遊團體行程。凡於活動現場加入華夏會員還送知名波隆納插畫展門票、A350彩繪機酒瓶塞及運動毛巾等入會禮。

華航布拉格首發派對以捷克知名教堂及城堡等建築元素，呈現布拉格街頭造景，現場推出限時打卡好禮，包含華航精美糖霜餅乾、商務艙果豆、撲克牌、噴漆自動原子筆、小飛機玩偶及氣球等獎項。另外，民眾於現場任一消費，還可抽長程航線豪華商務艙2張、豪華經濟艙2張、經濟艙2張，區域航線豪華商務艙/商務艙機票2張及經濟艙機票2張等大獎。

航線 機票 派對

延伸閱讀

華航布拉格首發派對－世界玩樂嘉年華 信義區登場

華航布拉格首發派對 周末體驗捷克浪漫

路透爆吳釗燮下週將訪布拉格 捷克外長今證實

華航豪華商務艙旅行包 奪《Travel Plus》金獎殊榮

相關新聞

高級灰、深邃藍 蕭邦L.U.C腕表巧獻紳士風百搭典雅色

雖然高級名表多具有古典的形式、豐富精密的內涵，但顏色則常能帶來殊異的風格印象。蕭邦（Chopard）推薦了多款彩色面盤的...

千黛亞、喬普拉現身羅馬寶格麗飯店開幕 致意永恆之城

全世界的頂級精品旅宿再添新選擇，義大利高級珠寶鐘表品牌寶格麗（BVLGARI）日前為品牌旗下的羅馬寶格麗飯店盛大開幕，不...

華航布拉格首發派對 周末體驗捷克浪漫

華航「布拉格首發派對－世界玩樂嘉年華」今（10）日於信義威秀徒步區登場，吸引民眾搶先體驗捷克人的浪漫周末，為 7 月開航...

保養也要環保 美國VIVAIODAYS保養品讓兒童也安心用

環保與永續意識在近年成為顯學，也逐漸受到越來越多人的關注，對環境友善要從生活中做起，而許多人每天都會的「保養」，也是得要...

Kanawut今抵台 機場時尚撞包NewJeans Hanni「泰」默契

泰國男星Kanawut Traipipattanapong今日下午抵台參加簽名會，原訂2020就要訪台的他，早早在台灣累...

Montblanc、S.T.Dupont 手寫鋼筆頌揚老派感動

書寫用的鋼筆，其實早早褪去工具的意義，更成為一種相對反時態的文化用品。從鋼筆尖端刷過紙張的觸感回饋，文字書寫在紙張上時的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦