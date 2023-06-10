千黛亞、喬普拉現身羅馬寶格麗飯店開幕 致意永恆之城

全世界的頂級精品旅宿再添新選擇，義大利高級珠寶鐘表品牌寶格麗（BVLGARI）日前為品牌旗下的羅馬寶格麗飯店盛大開幕，不僅邀請品牌代言人千黛亞（Zendaya）、印度女星喬普拉（Priyanka Chopra Jonas）等合計全世界600位名人貴賓出席，更向羅馬這座永恆之都獻上致意。

包含法國女星Adele Exarchopoulos、德國女星Emilia Schüle、和土耳其女星Alina Boz皆到場出席，現場並有寶格麗全球總裁Jean-Christophe Babin、羅馬市長Roberto Gualtieri與當地議會成員一同進行剪裁。其中印度女星喬普拉（Priyanka Chopra Jonas）一身白色襲地洋裝並配戴Monete系列Augustus Emerald Monete Sautoir古幣長鍊，整件珠寶共鑲嵌超過600克拉的祖母綠圓珠；品牌代言人千黛亞則以帥性的黑色西裝現身，更以豐富肢體語言巧秀身上的Serpenti頂級珠寶戒指與白金鑽表，氣場全展開。

寶格麗總裁Jean-Christophe Babin致詞時表示，位於羅馬的寶格麗飯店以熱情、美食佳餚為全球旅宿寫下全新標準，並結合羅馬藝術和建築的公共圖書館，讓飯店同時成為文化中心。「我們很榮幸能為寶格麗的家鄉－羅馬做出貢獻。羅馬始終是寶格麗所有作品取之不竭的靈感源泉。展望未來，期待羅馬能成為21世紀包容、有抱負的現代城市的縮影。」

羅馬寶格麗飯店是由米蘭建築工作室ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel負責設計、建築事務所Studio Polis策劃建築修復，飯店位於奧古斯都大帝廣場（Piazza Augusto Imperatore）10號，具備包含卓越客房、卓越套房、舒適客房、舒適套房、豪華套房、頂級寶格麗套房的114間房型；飯店並配有水療中心、香檳吧、IL Caffé咖啡廳、The BULGARI酒吧、義式餐廳Niko Romito，並已自6月10日（六）開始，正式營業。