愛馬仕施魔法把扯鈴變成包！秋冬版凱莉與柏金包垂流蘇

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
裝飾流蘇的Birkin Sellier Anate提包Evergrain小牛皮材質，80萬400元。圖／愛馬仕提供
裝飾流蘇的Birkin Sellier Anate提包Evergrain小牛皮材質，80萬400元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕（Hermès）今日舉辦秋冬配件發表會，將位於天母住宅區的獨棟藝廊變身成為限定展覽。以水手行囊為靈感的24 Nœuds水桶後背包全新登場，搭配軍用配件啟發的扣鎖，展現時髦的都會休閒氣息；經典的凱莉與柏金包本季點綴了遊牧民族風格的流蘇，可愛的Mini Médor提包造型靈感則是來自童玩扯鈴。馬術精神貫穿本季單品的設計，鞋履則以70年代風格的厚底和龐克風格為主，今年初才在米蘭曝光的Saut Hermès瓷器餐具也抵台亮相。

本著實用機能的想法出發，許多包款都採用外收納的設計，包括上一季首次曝光的Kelly Messenger郵差包，這次也在兩側多了外收納的小格層，首個全皮革的托特包和以1984年旅行袋為靈感的全新Togo小牛皮與羊毛氈旅行袋，也都在外側設計了小物的收納隔層。機能設計也延伸到圍巾上，有的附口袋、甚至有可掛藍牙耳機盒子的掛夠。

男女鞋以70年代風格為主，並巧玩錯視。高跟鞋的鞋跟形狀延伸自經典的Médor金字塔，Maxi Kelly將包款的經典扣搭放大成為鞋子上的裝飾，厚底的高跟涼鞋則以雙色皮革從鞋底包覆，讓人有穿著襪子的錯覺。龐克風格的Chelsea、裝飾擋片的重機踝靴，在看似粗獷的外表下，也都裝飾了滿滿的愛馬仕細節，包括鞋底的Médor紋路和馬蹄圖案。長靴延伸馬術風格，低調裝飾馬鞍針縫線和H字樣。

經典的絲巾持續與許多充滿創意的藝術家合作，例如上一季也有合作的藝術家任通，本季創作了動物大遊行圖案，提供相近似和對比色兩種配色；向來風格超現實的Dimitri Rybaltchenko這次則以吐舌頭的駿馬照片令人會心一笑。Elias Kafouros則把愛馬仕的包包和怪物融入電玩機台遊戲。家飾部分有許多羊毛抱枕與毛毯新增了細緻的珠繡，作為不同風格的混搭新選擇。兒童用品中，以Nigel Peake設計的小木屋為主題的一系列地毯，則是以印度傳統手工一針一針手工鉤製。

配飾部分則有許多號角的設計，有的延伸蜿蜒成法國號，有的組成品牌標誌字母H，裝飾腰帶扣頭、耳環、甚至頸間，而這源自19世紀差使信號的符碼，也呼應了品牌名Hermès在希臘神話中意指擔任旅行與信使的荷米斯。

Togo小牛皮與羊毛氈旅行袋，50萬5,500元。圖／愛馬仕提供
Togo小牛皮與羊毛氈旅行袋，50萬5,500元。圖／愛馬仕提供
逗趣幽默的Is this a love story圖紋印花真絲仿古方巾，12,700元。圖／愛馬仕提供
逗趣幽默的Is this a love story圖紋印花真絲仿古方巾，12,700元。圖／愛馬仕提供
Kelly Danse Anate肩背包，Swift小牛皮材質，37萬9,200元；流蘇裝飾是本季的特色，靈感來自拉丁美洲遊牧民族的服裝。圖／愛馬仕提供
Kelly Danse Anate肩背包，Swift小牛皮材質，37萬9,200元；流蘇裝飾是本季的特色，靈感來自拉丁美洲遊牧民族的服裝。圖／愛馬仕提供
靈感來自扯鈴的Mini Médor Crin提包，馬毛與Barénia小牛皮材質，37萬9,200元。圖／愛馬仕提供
靈感來自扯鈴的Mini Médor Crin提包，馬毛與Barénia小牛皮材質，37萬9,200元。圖／愛馬仕提供
Lune Cabanes手工刺繡羊毛地毯，55萬3,600元。圖／愛馬仕提供
Lune Cabanes手工刺繡羊毛地毯，55萬3,600元。圖／愛馬仕提供
Parade en fanfare動物大遊行圖紋印花喀什米爾羊絨與真絲混紡方巾，提供對比色也相近色兩種配色，14,200元。圖／愛馬仕提供
Parade en fanfare動物大遊行圖紋印花喀什米爾羊絨與真絲混紡方巾，提供對比色也相近色兩種配色，14,200元。圖／愛馬仕提供
法國藝術家Jochen Gerner從「跳躍的愛馬仕」馬術比賽汲取靈感創作的Saut Hermès瓷器餐具。圖／愛馬仕提供
法國藝術家Jochen Gerner從「跳躍的愛馬仕」馬術比賽汲取靈感創作的Saut Hermès瓷器餐具。圖／愛馬仕提供
以水手行李為靈感的24 Nœuds後背包，Togo小牛皮材質，44萬2,400元。圖／愛馬仕提供
以水手行李為靈感的24 Nœuds後背包，Togo小牛皮材質，44萬2,400元。圖／愛馬仕提供
以重機靴為靈感的男士小牛皮踝靴，54,200元。圖／愛馬仕提供
以重機靴為靈感的男士小牛皮踝靴，54,200元。圖／愛馬仕提供
Swift小牛皮與金屬材質號角造型頸圈，96,800元。圖／愛馬仕提供
Swift小牛皮與金屬材質號角造型頸圈，96,800元。圖／愛馬仕提供
裝飾圓釘的Constance III Miroir Clouté肩背包，Box小牛皮材質，84萬2,500元。圖／愛馬仕提供
裝飾圓釘的Constance III Miroir Clouté肩背包，Box小牛皮材質，84萬2,500元。圖／愛馬仕提供
Météores系列耳飾，玫瑰金鑲嵌碧璽與鑽石，72萬700元。圖／愛馬仕提供
Météores系列耳飾，玫瑰金鑲嵌碧璽與鑽石，72萬700元。圖／愛馬仕提供
山羊麂皮涼鞋，46,500元。圖／愛馬仕提供
山羊麂皮涼鞋，46,500元。圖／愛馬仕提供
Planètes系列戒指，玫瑰金鑲嵌白色瑪瑙、月光石、玉髓、碧璽、紅紋石與鑽石，389萬5,000元。圖／愛馬仕提供
Planètes系列戒指，玫瑰金鑲嵌白色瑪瑙、月光石、玉髓、碧璽、紅紋石與鑽石，389萬5,000元。圖／愛馬仕提供
向來風格超現實的藝術家Dimitri Rybaltchenko此季為愛馬仕創作的Rocabar de rire圖紋印花喀什米爾羊絨與真絲混紡圍巾，29,200元。圖／愛馬仕提供
向來風格超現實的藝術家Dimitri Rybaltchenko此季為愛馬仕創作的Rocabar de rire圖紋印花喀什米爾羊絨與真絲混紡圍巾，29,200元。圖／愛馬仕提供
Milo小羊皮與Swift小牛皮貓頭鷹造型提包掛飾，23,200元。圖／愛馬仕提供
Milo小羊皮與Swift小牛皮貓頭鷹造型提包掛飾，23,200元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 藝術家

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