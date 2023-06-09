愛馬仕施魔法把扯鈴變成包！秋冬版凱莉與柏金包垂流蘇

愛馬仕（Hermès）今日舉辦秋冬配件發表會，將位於天母住宅區的獨棟藝廊變身成為限定展覽。以水手行囊為靈感的24 Nœuds水桶後背包全新登場，搭配軍用配件啟發的扣鎖，展現時髦的都會休閒氣息；經典的凱莉與柏金包本季點綴了遊牧民族風格的流蘇，可愛的Mini Médor提包造型靈感則是來自童玩扯鈴。馬術精神貫穿本季單品的設計，鞋履則以70年代風格的厚底和龐克風格為主，今年初才在米蘭曝光的Saut Hermès瓷器餐具也抵台亮相。

本著實用機能的想法出發，許多包款都採用外收納的設計，包括上一季首次曝光的Kelly Messenger郵差包，這次也在兩側多了外收納的小格層，首個全皮革的托特包和以1984年旅行袋為靈感的全新Togo小牛皮與羊毛氈旅行袋，也都在外側設計了小物的收納隔層。機能設計也延伸到圍巾上，有的附口袋、甚至有可掛藍牙耳機盒子的掛夠。

男女鞋以70年代風格為主，並巧玩錯視。高跟鞋的鞋跟形狀延伸自經典的Médor金字塔，Maxi Kelly將包款的經典扣搭放大成為鞋子上的裝飾，厚底的高跟涼鞋則以雙色皮革從鞋底包覆，讓人有穿著襪子的錯覺。龐克風格的Chelsea、裝飾擋片的重機踝靴，在看似粗獷的外表下，也都裝飾了滿滿的愛馬仕細節，包括鞋底的Médor紋路和馬蹄圖案。長靴延伸馬術風格，低調裝飾馬鞍針縫線和H字樣。

經典的絲巾持續與許多充滿創意的藝術家合作，例如上一季也有合作的藝術家任通，本季創作了動物大遊行圖案，提供相近似和對比色兩種配色；向來風格超現實的Dimitri Rybaltchenko這次則以吐舌頭的駿馬照片令人會心一笑。Elias Kafouros則把愛馬仕的包包和怪物融入電玩機台遊戲。家飾部分有許多羊毛抱枕與毛毯新增了細緻的珠繡，作為不同風格的混搭新選擇。兒童用品中，以Nigel Peake設計的小木屋為主題的一系列地毯，則是以印度傳統手工一針一針手工鉤製。