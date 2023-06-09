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大直NOKE試營運成績單揭曉 當初招不到的品牌如今紛回頭

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
大直的NOKE忠泰樂生活，從建築設計、商場內容都有獨特個性。圖／NOKE提供
大直的NOKE忠泰樂生活，從建築設計、商場內容都有獨特個性。圖／NOKE提供

位於大直的「NOKE忠泰樂生活」自4/29展開試營運，隨著今日正式開幕，包括高爾夫頂級俱樂部「THE UPPER HOUSE」、SPA概念店「靚shinin' J'adore Spa」、法式餐酒館「JK Studio」、天然家居香氛「CULTI MILANO」四店同步壓軸登場。作為忠泰集團首度跨足商場事業的大直NOKE，招商過程不乏艱辛，也為了做出商場間的區隔與差異化，忠泰一口氣帶進15家自營品牌。而試營運首月業績超過2億元，預估首年20億營業額可輕鬆達陣。而當初對大直發展沒信心、招商卻步的品牌，觀察試營運成效後，也紛紛回頭表達對未來進駐的興趣。

NOKE忠泰樂生活以「差異化自營、策展零售共創、體驗型內容、藝文設計匯聚」四大主軸為營運內容定調。營運長郭大睿揭曉試營運首月成績單，雖然NOKE不以人潮作為主要指標，但平日來客有8千至1.2萬人次、假日有2萬至2.5人造訪，首月業績超過2億元，正式開幕後加入4家新開的主力品牌，首年20億營業額可達成。且試營運一個月內，註冊會員逾1.6萬並貢獻5成業績。

NOKE目前餐飲業績占比持續拉高至44%，餐飲已明顯成為NOKE穩定的集客力與業績動能，像是La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳一個月業績近千萬，為目前餐飲店王，老乾杯月業績也近千萬緊追在後。其他餐廳每月業績平均都有400萬，咖啡店型每月則有200萬業績。

NOKE先前的招商並不輕鬆，主要是品牌對於大直商圈的信心不足，也吃了不少大集團的閉門羹。郭大睿說，以現在來看，不是大直沒有人潮，而是之前沒有適合的空間吸引人潮過來。像是招商時抱持觀望的集團、品牌，看到試營運成果後，也表達出未來進駐的興趣。

忠泰集團副董事長李彥良則是創造NOKE忠泰樂生活的靈魂人物，除了忠泰集團長期深耕大直、了解在地需求外，沒有傳統零售包袱的李彥良，也帶進了許多經營商場的創新思維與破格之舉，像是非典型商場的建築空間與內裝設計、市場若沒有符合需求的品牌，忠泰就自己代理引進，也把藝術帶進商場，大方的將收藏的當代藝術作品設置至商場室內外空間。郭大睿說，以他來說，會擔心價值不菲的藝術品陳列在商場是否有可能會被破壞，但李彥良的想法卻是想把藝術跟民眾分享。

郭大睿自信的說，NOKE忠泰樂生活開業這段期間，來到這裡的人，沒有一個人不拍照離開的。這也代表，NOKE確實有做到成為大眾所喜愛的商場。

新開幕的「JK STUDIO」法式餐酒館，空間以藍寶石色和黑灰色為主視覺色調，營造傳統法式與現代時尚交織的別緻風格。圖／NOKE提供
新開幕的「JK STUDIO」法式餐酒館，空間以藍寶石色和黑灰色為主視覺色調，營造傳統法式與現代時尚交織的別緻風格。圖／NOKE提供
NOKE館內三樓的大階梯是最高人氣景點，民眾可在此休憩、拍美照，也會不時在此舉辦各類主題講座與活動。圖／NOKE提供
NOKE館內三樓的大階梯是最高人氣景點，民眾可在此休憩、拍美照，也會不時在此舉辦各類主題講座與活動。圖／NOKE提供
設置於NOKE館外、為韓國藝術家⾦泓錫（Gimhongsok）作品「像熊⼀樣的形狀」。圖／NOKE提供
設置於NOKE館外、為韓國藝術家⾦泓錫（Gimhongsok）作品「像熊⼀樣的形狀」。圖／NOKE提供

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