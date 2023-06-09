預約里斯本的盛夏 LV推By the Pool系列慵懶迷人
隨著夏日的腳步已然來臨，路易威登（Louis Vuitton、以下簡稱LV）推出LV By The Pool系列，以葡萄牙里斯本為繆思，從海灘與都會出發，延伸出完整的服裝、包款、絲巾、鞋履、太陽眼鏡和飾品，帶出與海風、海鷗與泳池共伴的愜意風格選項。
LV從頗能代表葡萄牙之美的「阿茲勒赫」（Azulejos）瓷磚得到啟發，進而設計出貫穿全系列的馬賽克圖紋，並以此延伸聯想至蔚藍的青空與深邃的海洋之美。包含NéoNoé、Twist、Speedy和Métis等多款經典包款，均以放大或醒目的Monogram圖紋與馬賽克圖紋營造出視覺張力，看似拉菲草的材質是由天然棉所製成、並飾以Monogram刺繡圖案，進而為包款鞋履型塑出柔軟手感，而鉤織衫、鏤空漁夫帽、罩衫和沙龍長巾，更讓人在日常與海灘兩等不同場合兼顧了輕盈與行動力。
全系列涵蓋各種海灘、泳池生活風格單品，例如木紋球拍上印有LV經典的Monogram，相當適合在沙灘邊進行一場高速的兵乓球友誼賽；可捲起收納的白底粉紅Monogram運動地墊則讓人好整以暇伸展肢體，或在夕陽日暮之時，進行沉靜心靈的自然冥想，而藍白雙色的泳池吊床，則預約了一場棕櫚樹下的午後美夢、伴隨著海鷗的鳴叫、鹹鹹海風與迷人的夏天香氣。
全系列並包含筆記本、皮革筆袋、沙灘巾、珍珠金屬耳環、雪莉巾、大方巾等全種類生活精品。同時近期只要下載品牌Line官方帳號便可免費下載LV By The Pool系列系列桌布，共有六種圖案可選，可在LINE社群中搜尋Louis Vuitton選擇「官方帳號」、即可加入。
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