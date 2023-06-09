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預約里斯本的盛夏 LV推By the Pool系列慵懶迷人

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
LV By The Pool系列NeoNoe BB包，79,500元。圖／Louis Vuitton提供
LV By The Pool系列NeoNoe BB包，79,500元。圖／Louis Vuitton提供

隨著夏日的腳步已然來臨，路易威登（Louis Vuitton、以下簡稱LV）推出LV By The Pool系列，以葡萄牙里斯本為繆思，從海灘與都會出發，延伸出完整的服裝、包款、絲巾、鞋履、太陽眼鏡和飾品，帶出與海風、海鷗與泳池共伴的愜意風格選項。

LV從頗能代表葡萄牙之美的「阿茲勒赫」（Azulejos）瓷磚得到啟發，進而設計出貫穿全系列的馬賽克圖紋，並以此延伸聯想至蔚藍的青空與深邃的海洋之美。包含NéoNoé、Twist、Speedy和Métis等多款經典包款，均以放大或醒目的Monogram圖紋與馬賽克圖紋營造出視覺張力，看似拉菲草的材質是由天然棉所製成、並飾以Monogram刺繡圖案，進而為包款鞋履型塑出柔軟手感，而鉤織衫、鏤空漁夫帽、罩衫和沙龍長巾，更讓人在日常與海灘兩等不同場合兼顧了輕盈與行動力。

全系列涵蓋各種海灘、泳池生活風格單品，例如木紋球拍上印有LV經典的Monogram，相當適合在沙灘邊進行一場高速的兵乓球友誼賽；可捲起收納的白底粉紅Monogram運動地墊則讓人好整以暇伸展肢體，或在夕陽日暮之時，進行沉靜心靈的自然冥想，而藍白雙色的泳池吊床，則預約了一場棕櫚樹下的午後美夢、伴隨著海鷗的鳴叫、鹹鹹海風與迷人的夏天香氣。

全系列並包含筆記本、皮革筆袋、沙灘巾、珍珠金屬耳環、雪莉巾、大方巾等全種類生活精品。同時近期只要下載品牌Line官方帳號便可免費下載LV By The Pool系列系列桌布，共有六種圖案可選，可在LINE社群中搜尋Louis Vuitton選擇「官方帳號」、即可加入。

LV By The Pool系列海灘扇，52,000元。圖／Louis Vuitton提供
LV By The Pool系列海灘扇，52,000元。圖／Louis Vuitton提供
Isola平底粉紅色穆勒鞋，28,100元。圖／Louis Vuitton提供
Isola平底粉紅色穆勒鞋，28,100元。圖／Louis Vuitton提供
LV By The Pool全系列包含鞋履、時裝、輕珠寶與各種生活精品，凡加入LV的Line官方帳號，還有六種系列主題桌布可下載。圖／Louis Vuitton提供
LV By The Pool全系列包含鞋履、時裝、輕珠寶與各種生活精品，凡加入LV的Line官方帳號，還有六種系列主題桌布可下載。圖／Louis Vuitton提供
路易威登推出LV By The Pool系列，以葡萄牙里斯本為繆思，帶出與海風、海鷗與泳池共伴的愜意之選。圖／Louis Vuitton提供
路易威登推出LV By The Pool系列，以葡萄牙里斯本為繆思，帶出與海風、海鷗與泳池共伴的愜意之選。圖／Louis Vuitton提供
LV By The Pool系列NeoNoe MM包，88,500元。圖／Louis Vuitton提供
LV By The Pool系列NeoNoe MM包，88,500元。圖／Louis Vuitton提供
LV By The Pool系列瑜珈墊，62,000元。圖／Louis Vuitton提供
LV By The Pool系列瑜珈墊，62,000元。圖／Louis Vuitton提供
LV By The Pool系列海灘吊床，92,000元。圖／Louis Vuitton提供
LV By The Pool系列海灘吊床，92,000元。圖／Louis Vuitton提供
LV By The Pool系列白色Twist包，15萬6,000元。圖／Louis Vuitton提供
LV By The Pool系列白色Twist包，15萬6,000元。圖／Louis Vuitton提供

LV 葡萄牙 品牌

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