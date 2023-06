預約里斯本的盛夏 LV推By the Pool系列慵懶迷人

隨著夏日的腳步已然來臨,路易威登(Louis Vuitton、以下簡稱LV)推出LV By The Pool系列,以葡萄牙里斯本為繆思,從海灘與都會出發,延伸出完整的服裝、包款、絲巾、鞋履、太陽眼鏡和飾品,帶出與海風、海鷗與泳池共伴的愜意風格選項。

LV從頗能代表葡萄牙之美的「阿茲勒赫」(Azulejos)瓷磚得到啟發,進而設計出貫穿全系列的馬賽克圖紋,並以此延伸聯想至蔚藍的青空與深邃的海洋之美。包含NéoNoé、Twist、Speedy和Métis等多款經典包款,均以放大或醒目的Monogram圖紋與馬賽克圖紋營造出視覺張力,看似拉菲草的材質是由天然棉所製成、並飾以Monogram刺繡圖案,進而為包款鞋履型塑出柔軟手感,而鉤織衫、鏤空漁夫帽、罩衫和沙龍長巾,更讓人在日常與海灘兩等不同場合兼顧了輕盈與行動力。

全系列涵蓋各種海灘、泳池生活風格單品,例如木紋球拍上印有LV經典的Monogram,相當適合在沙灘邊進行一場高速的兵乓球友誼賽;可捲起收納的白底粉紅Monogram運動地墊則讓人好整以暇伸展肢體,或在夕陽日暮之時,進行沉靜心靈的自然冥想,而藍白雙色的泳池吊床,則預約了一場棕櫚樹下的午後美夢、伴隨著海鷗的鳴叫、鹹鹹海風與迷人的夏天香氣。