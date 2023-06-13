雨天、熱天不怕無處去！十大雙北室內行程一次看

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「雙北室內行程」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的雙北室內行程排行。

你是否也喜歡在一週辛苦的工作後出門走走，卻常常被多變的天氣壞了計畫？台北天氣陰晴不定，夏日裡就像是大型烤箱般炎熱，有些天又會突然下起傾盆大雨，實在令人為難。而天氣不佳的時候，雙北又有哪些室內行程可以安排呢？快來看看以下網友熱議的十大雙北室內行程吧！

雨天、熱天讓人覺得掃興？ 文創園區成為民眾好去處 ▲網友熱議TOP10雙北室內行程 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「雙北室內行程」的討論，發現「松山文創園區」是最多網友熱議的室內景點。松山文創園區前身為松山菸廠，近年轉型成以文創為主的空間，許多國內外知名的展覽也會選擇在此舉辦，吸引許多藝文愛好者前往朝聖；例如前陣子受到廣大玩家喜愛的線上遊戲便將全台唯一的現場體驗會辦在松菸四號倉庫，引起社群討論區極高的關注，吸引不少到場共襄盛舉的網友分享「現場排隊體驗人潮相當眾多，甚至需要排隊叫號」。

聲量排行第二名的室內行程則為位於中正區的「華山1914文化創意產業園區」，其前身為台北酒廠，亦是台北市的市定古蹟，閒置多年後經整修轉變為提供給藝文產業的文化展演園區，且具有日式風格的建築受到許多網友的喜愛。有網友推薦自己前陣子去華山參觀的展覽，底下便吸引網友留言表示「看到華山就先推，逛完展覽還能到旁邊吃下午茶，很悠閒的行程」；也有人回覆「我寒假的時候每個禮拜都跑去華山」，推薦喜愛藝文活動又想吹冷氣的網友可前往參觀。

聲量排行第三、四名的室內行程則分別是「國家戲劇院」與「台北市立美術館」。國家戲劇院作為各種國家級戲劇、舞蹈表演的舉辦場地，不僅有華麗的建築風格，內裝亦相當精緻，就連著名音樂劇「貓」也選擇在此場地舉辦表演。而位於捷運圓山站附近的台北市立美術館是台灣第一座公立的美術館，近年來也吸引眾多國內外知名藝術家之展覽入駐，便有網友發文抱怨不知道該和女友一起去哪裡玩，引來民眾熱心推薦自己的口袋名單，當中就有不少留言提及「北美館」，並有許多人表示北美館CP值超高，只要花30元的門票費用就能在裡面吹著冷氣逛完所有展覽，還能拍許多好看的照片。

夏日將至，若你受不了一出門就滿頭大汗的窘況，或是被突如其來的下雨天打斷計畫的話，快去這十大室內景點逛逛，遠離陰晴不定的天氣，還你一個美美的約會！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網友熱議TOP10雙北室內行程 網路聲量排行」相關討論則數。觀測期間：2023/03/01~2023/05/25，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw