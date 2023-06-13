買精品要專櫃購買還是找代購？網揭「這要素」成考量重點

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「精品代購VS靠櫃購買」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對於兩種精品購物型態的觀點。

許多人喜歡透過購買精品來提高生活品質、追逐時尚潮流，而通過代購業者，就有機會購買到國內沒有上架的款式，或是用比專櫃更實惠的價格入手。然而近期山寨精品猖獗，從南韓網紅的名牌假貨爭議，到近日台灣女星的假包風波不斷延燒，讓民眾開始對代購的貨源產生疑慮，究竟購買精品應該到專櫃購買，還是尋求代購協助呢？

「代購」最新包款超時尚 「靠櫃」貨源可靠好安心 ▲ 網友對於兩種精品購物型態的觀點 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內針對「精品代購VS靠櫃購買」的相關話題，可以發現「精品代購」的討論聲量較高，許多網友皆是透過代購入手自己喜愛的精品。由於代購業者有門路和豐富經驗，可以提供國內還未上架的「新品」或「特殊款式」，讓消費者掌握潮流脈動，走在時尚的尖端。即有網友表示「專櫃缺貨都很嚴重，沒有想要的包款就會請代購」，吸引不少贊同回覆「國內專櫃的款式不夠齊全，所以會找代購幫忙」、「部分品牌會有配貨潛規則，找代購才能最快入手」等。此外，有代購業者也推出「連線代購」的模式，帶著攝影機到品牌店面，透過社群網站直播介紹產品，給消費者身歷其境的購物體驗，引來有意入手精品的網友熱烈討論。

而代購也因其「價格較為彈性」的優勢受到不少網友青睞，就有部落客指出「代購價格會受到匯率波動、退稅政策影響」，所以當外幣價值出現浮動，或是國外百貨專櫃提供退稅服務時，消費者就很容易在代購買到理想價格；另外，也有網友在出國時驚奇發現「台灣的韓國代購比當地便宜」，感到疑惑便在討論區上發文詢問，吸引眾多代購業者出面解答「我們會跟總公司談大筆交易，所以收購價會比零售價更低」、「單量夠大可以和廠商談折扣，免稅下來也會便宜很多」等。不過也有人出聲提醒民眾，代購不一定會比專櫃便宜，並建議大家還是要貨比三家後再下單、才不會多花冤枉錢。

另一派的民眾則更傾向自己「靠櫃購買」來購入精品，表示代購難保證貨源，容易買到仿冒假貨，反觀專櫃商品不僅來源可靠，還有充分的售後服務保障，讓消費者可以安心購買。有網友就分享「因為精品比較高價、需要售後，我覺得要靠櫃買比較安心」，認為「多花一點錢買一份保障」很值得，引來許多人熱烈留言表示認同，例如「遇到黑心代購連收據和保證卡都能偽造」、「花正品的錢買到假貨心會淌血」等。此外，自己靠櫃還可以享受「購物環境」帶來的便利，像是專櫃提供的高級氣泡水，或當場試穿、試戴的服務，讓網友大讚「建議精品要去專櫃買，享受尊爵的服務與氛圍」、「去專櫃看實品會比較有概念，試背後才知道什麼適合自己」。

你喜歡找代購還是去專櫃消費呢？如果你也有計畫要購買精品，不妨參考看看網友熱議的兩種購物型態比較，找到可靠便利的消費模式，買個心儀的精品犒賞自己吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「 網友對於兩種精品購物型態的觀點」相關討論則數。觀測期間：2023/02/25~2023/05/25，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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