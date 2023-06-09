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米粉快衝！「小米618年中購物節」開跑　手機、家電最低58折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「小米618年中購物節」將於6月13日至6月21日開跑，小米智慧顯示器65型直降4,000元、限時特價16,999元，領券再折1,000元。圖／小米台灣提供
「小米618年中購物節」將於6月13日至6月21日開跑，小米智慧顯示器65型直降4,000元、限時特價16,999元，領券再折1,000元。圖／小米台灣提供

米粉快衝！小米宣布2023年上半年消費強檔「小米618年中購物節」將於6月13日至6月21日開跑，活動期間除了主打Redmi Note 12S以不到7千元的價位入手1億像素專業級相機，同時準備多款手機驚喜下殺、智慧家電與智慧穿戴裝置等熱門商品享大幅優惠，降價幅度最低58折起，觀看「小米618年中購物節限定直播」再抽Xiaomi 13 Ultra。

Redmi Note 12S以1億800萬像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、200萬像素微距鏡頭組成的專業級3鏡頭相機，在各種不同角度留下美好回憶；提供Xiaomi ProCut智慧構圖功能，在AI輔助下輕鬆快速解析照片，並以適合不同社群平台的貼文長寬比例，提供多種構圖選項，也承襲Redmi Note系列全新的「膠卷相機」功能，透過內建逼真復古膠卷風格濾鏡，再加上搭配上經典膠卷邊框增添復古氣息，讓日常普通相片搖身一變成懷舊藝術與個性表達。

Redmi Note 12S配備5,000mAh大容量電池並提供33W快速充電，貼心保留3.5mm耳機插孔，並支援microSD卡擴充高達1TB的擴充式儲存空間，另支援NFC感應支付功能。共有冰河藍、珍珠綠、瑪瑙黑等3色，8GB＋256GB版本售價6,999元，6月14日起於小米商城mi.com、小米之家全台實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館、遠傳friDay購物、燦坤3C開賣。

「小米618年中購物節」即日起至6月13日開放領取活動專屬優惠券，自6月14日至6月21日一連8天狂歡直降，精選智慧手機、智慧家電、智慧穿戴裝置等百款熱門產品直降58折起，最高狂省萬元。

擁有精品級工藝設計的Xiaomi 12 Pro與Xiaomi 12配備5,000萬像素3鏡頭，支援Xiaomi ProFocus運動追焦、超級夜景拍攝等頂級攝影功能，「小米618年中購物節」期間Xiaomi 12直降10,000元、限時特價13,999元，領券再折500元，額外再贈Xiaomi行動電源10000 22.5W；Xiaomi 12 Pro直降9,000元、限時特價17,999元，領券再折500元，額外再贈Xiaomi直立風冷無線充電座50W（部分通路購買需於小米官網登錄兌換）。

以「中階王者」聞名的Redmi Note 12系列，「小米618 年中購物節」期間Redmi Note 12 Pro+ 5G直降2,000元、限時特價12,999元，領券再折500元；Redmi Note 12 Pro 5G直降2,000元、限時特價10,999元，領券再折500元；Redmi Note 12 5G直降1,000元、限時特價7,999元起，領券再折最高500元。

其他手機推薦還包括Redmi Note 11 Pro 5G再降2,000元、6GB＋128GB限時特價6,999元，領券再折300元；Redmi Note 11S 5G直降1,000元、6GB＋128GB限時特價6,999元，領券再折300元；Redmi 10 5G直降1,618元、限時特價最低4,881元起，領券再折300元。

「小米618年中購物節」期間，超熱賣的小米智慧顯示器65型直降4,000元、限時特價16,999元，領券再折1,000元；Xiaomi智慧顯示器A2 55型直降4,000元、限時特價15,999元，領券再折1,000元。

在家電部分，Xiaomi掃拖機器人X10+活動期間直降7,000元、限時特價19,995元；Xiaomi無線洗地機W10 Pro直降6,000元、限時特價9,995元；Xiaomi智慧直流變頻電風扇2 Pro直降400元、限時特價1,995元；Xiaomi智慧直流變頻電風扇2直降200元、限時特價1,795元。

Xiaomi手環7 Pro於「小米618年中購物節」期間直降300元、限時特價1,695元；配備1.47吋大螢幕大螢幕的Xiaomi Watch S1 Pro直降700元、限時特價7,195元。

此外，小米6月14日中午12點30分於小米商城mi.com舉辦「小米618年中購物節限定直播」線上直播活動，觀看直播回答問題可參與抽獎，有機會獲得Xiaomi 13 Ultra、Xiaomi Watch S1 Pro黑色款等多項大獎；線上直播當日更推出618元起限量秒殺活動，Xiaomi 27型2K電競螢幕、Xiaomi智慧彩光燈帶、Xiaomi直立風冷無線充電座 50W等都只要618元，小米智慧顯示器65型直播限時秒殺價15,999元，還能搭配滿額立減活動與直播限定92折現金券，超狂到手價最低14,351元。

Xiaomi 12 Pro、Xiaomi 12擁有精品級工藝設計，精心調製藍色與紫色在磨砂霧面處理下，低調也不失優雅。圖／小米台灣提供
Xiaomi 12 Pro、Xiaomi 12擁有精品級工藝設計，精心調製藍色與紫色在磨砂霧面處理下，低調也不失優雅。圖／小米台灣提供
Xiaomi Watch S1 Pro配備直徑46mm的1.47吋大螢幕錶面，搭配極窄邊框設計，整體外觀俐落大氣。圖／小米台灣提供
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Redmi Note 12系列以中階價格挑戰旗艦規格，持續撼動市場對中階規格的期待，CP值屢破新高。圖／小米台灣提供
Redmi Note 12系列以中階價格挑戰旗艦規格，持續撼動市場對中階規格的期待，CP值屢破新高。圖／小米台灣提供
「小米618年中購物節」將於6月13日至6月21日開跑，推出Redmi Note系列強檔新機Redmi Note 12S，以不到7千元的價位入手1億像素專業級相機。圖／小米台灣提供
「小米618年中購物節」將於6月13日至6月21日開跑，推出Redmi Note系列強檔新機Redmi Note 12S，以不到7千元的價位入手1億像素專業級相機。圖／小米台灣提供

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