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7-ELEVEN「國際冰品節」再推5款話題新冰！買2件可玩抽抽樂享「最低0元起」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「國際冰品節」即日起再推5款話題新冰。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「國際冰品節」即日起再推5款話題新冰。圖／7-ELEVEN提供

夏天正式來臨，7-ELEVEN「國際冰品節」開跑，集結逾50款人氣指定冰品，6月27日前門市祭出抽抽樂享指定冰品任2支最低0元起、加碼7-ELEVEN App同步玩等優惠活動，即日起5款話題新冰再報到，首推獨家「明治每日一杯牛奶冰淇淋」，品嘗清爽牛乳不甜膩，售價89元；還有「明治超級杯冰淇淋究極巧克力」，以甜點概念堆疊出巧克力不同的味覺與口感，是大人系冰品，售價89元；「小美葡萄plus冰沙聖代」冰沙裡能咬到蒟蒻Q滑口感，搭配優格奶蓋的微酸奶香，售價59元。

7-ELEVEN「國際冰品節」新品還包括「SHAPETIME莓果精靈雪酪冰淇淋」、「SHAPETIME天使芒果雪酪冰淇淋」，分別使用濃郁覆盆莓果漿、超濃芒果果漿，品嘗清涼酸甜的水果風味，售價皆為59元。

7-ELEVEN「國際冰品節」6月27日前於門市購買2件可參與抽抽樂享最低0元起優惠，另有5、7、9折優惠；活動期間OPEN POINT會員每天也可於7-ELEVEN App免費玩2次，好康優惠掌握在自己手中，持活動折扣條碼於兌換期間內至門市購買指定冰品2件享折扣優惠，除了折扣券之外也有機會獲得指定冰品免費贈。

此外，7-ELEVEN也於全台85間「天素地蔬複合店」推出奶素的「十方苑義式冰淇淋」，共有「芝麻豆漿（售價80元）」、「青青桔檸（售價69元）」、「熱帶百香（售價69元）」3種口味，無論喜歡清爽系或濃郁感的消費者皆能找到喜愛的滋味，6月14日至7月11日一次購買2件還可享85折（未加入國際冰品節優惠）。

7-ELEVEN獨家推出「明治超級杯冰淇淋究極巧克力」，以甜點概念堆疊出巧克力不同的味覺與口感，是大人系冰品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出「明治超級杯冰淇淋究極巧克力」，以甜點概念堆疊出巧克力不同的味覺與口感，是大人系冰品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於全台85間「天素地蔬複合店」推出奶素的「十方苑義式冰淇淋」，共有「芝麻豆漿（售價80元）」、「青青桔檸（售價69元）」、「熱帶百香（售價69元）」3種口味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於全台85間「天素地蔬複合店」推出奶素的「十方苑義式冰淇淋」，共有「芝麻豆漿（售價80元）」、「青青桔檸（售價69元）」、「熱帶百香（售價69元）」3種口味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出「明治超級杯冰淇淋究極巧克力」，售價89元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出「明治超級杯冰淇淋究極巧克力」，售價89元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出「小美葡萄plus冰沙聖代」，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出「小美葡萄plus冰沙聖代」，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出「明治每日一杯牛奶冰淇淋」，售價89元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出「明治每日一杯牛奶冰淇淋」，售價89元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「國際冰品節」新推出「SHAPETIME莓果精靈雪酪冰淇淋」、「SHAPETIME天使芒果雪酪冰淇淋」，售價皆為59元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「國際冰品節」新推出「SHAPETIME莓果精靈雪酪冰淇淋」、「SHAPETIME天使芒果雪酪冰淇淋」，售價皆為59元。圖／7-ELEVEN提供

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