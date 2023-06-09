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全家便利商店「二手手機回收」限時加碼回饋！3步驟舊機換現金

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
隨著暑假換機潮即將到來，全家便利商店攜手Edti億電通國際推出「二手手機鑑價回收」限時加碼回饋好禮4重送，再加贈10,000點「全家」Fa點。圖／全家便利商店提供
隨著暑假換機潮即將到來，全家便利商店攜手Edti億電通國際推出「二手手機鑑價回收」限時加碼回饋好禮4重送，再加贈10,000點「全家」Fa點。圖／全家便利商店提供

根據環資中心報導，超過5成民眾手邊都有閒置不用的手機，雖然去年全台手機回收率已上升至12%，但仍有待提升。隨著暑假換機潮即將到來，全家便利商店攜手Edti億電通國際，推出「二手手機鑑價回收」限時加碼回饋，包含iPhone 7以上、Samsung、OPPO、vivo、ASUS、realme、MI小米手機、SONY等廠牌之指定機型，只需「線上估價、到店寄件、確認價格」3步驟，即可輕鬆快速申請舊機回收，手機回收價格通路最高，消費者更可隨時到店寄件，便利又安心，最快可於10個工作天獲得款項，7月11日前完成舊機回收可享好禮4重送。

除二手手機鑑價回收外，全家便利商店推動3C廢棄物回收亦行之有年，包含廢電池、廢光碟片、廢手機、筆記型電腦與行動電源等，均可於全台4,100家全家便利商店店舖進行回收及消費折抵。

根據全家便利商店統計，2022全年度累計共回收超過51萬件3C廢棄物，其中以廢電池、廢手機及廢光碟片回收量最高；廢電池共回收超過28萬件，以每件0.5公斤計算，相當於14萬公斤；廢手機則回收逾8萬支、廢行動電源超過4萬顆回收，每項廢3C回收項目更可折抵當筆消費2至120元不等，顯見全家便利商店已成為最貼近消費者的便利永續生活站，也將持續運用通路力量發揮社會價值，實踐「便利永續你也+1」的ESG精神。

為鼓勵消費者參與，即日起至7月11日全家便利商店會員只要透過「億電通手機回收官網」申請回收作業，並於活動期間內完成舊機回收成功者，則享「10,000點Fa點回饋」、「Fami!ce全家霜淇淋免費吃」與「WeMo騎乘券60元」多項好康回饋；若會員選擇以全盈+PAY帳戶收取手機回收金並完成任1筆交易，再加碼送100元全盈儲值金（每會員限回饋1筆）。

全家便利商店推動3C廢棄物回收行之有年，包含廢電池、廢光碟片、廢手機、筆記型電腦與行動電源等，均可於全台4,100家全家便利商店店舖進行回收及消費折抵。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推動3C廢棄物回收行之有年，包含廢電池、廢光碟片、廢手機、筆記型電腦與行動電源等，均可於全台4,100家全家便利商店店舖進行回收及消費折抵。圖／全家便利商店提供
根據全家便利商店統計，2022全年度累計共回收超過51萬件3C廢棄物，其中以廢電池共回收超過28萬件，相當於14萬公斤。圖／全家便利商店提供
根據全家便利商店統計，2022全年度累計共回收超過51萬件3C廢棄物，其中以廢電池共回收超過28萬件，相當於14萬公斤。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手Edti億電通國際推出「二手手機鑑價回收」服務，即日起至7月11日活動期間若會員選擇以全盈+PAY帳戶收取手機回收金，並完成任1筆交易，再加碼送100元全盈儲值金（每會員限回饋1筆）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手Edti億電通國際推出「二手手機鑑價回收」服務，即日起至7月11日活動期間若會員選擇以全盈+PAY帳戶收取手機回收金，並完成任1筆交易，再加碼送100元全盈儲值金（每會員限回饋1筆）。圖／全家便利商店提供

便利商店 3C 廢棄物

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