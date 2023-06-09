讓肌膚老化的「光傷害」知道嗎？3C隱形盾牌噴霧來保護

對於肌膚造成的傷害中，「光傷害」就是我們每日接觸的3C產品。除了對於眼睛健康有害之外，對肌膚的傷害常常會忽略。近期英草社針對藍光防護，推出了「3C光盾系列」，這樣的藍光光傷害護盾近期也在保養圈掀起一陣炫風，到底為何連3C都不放過對肌膚傷害呢？

「光傷害」大家熟知的大多來自於紫外線（UV），但可見光中的藍光，是可見光譜中波長較短的一部分，和紫外線UV同樣會讓肌膚接受到某種程度上的損傷；現代人每日長時間接觸手機、電腦、電視等出現藍光，都可能會引起肌膚乾燥、發炎、細胞損傷等。

英草社為呵護大家的藍光帶來的肌膚傷害。其中在物理防禦，減少使用這些出現藍光的3C產品，或者使用過濾藍光的螢幕貼、眼鏡片等，而在保養上ilāpothecary英草社推出「3C隱形盾牌噴霧」。

3C光盾系列中「No.32 3C光盾玫瑰瞬效噴霧」，在英國上市以來，回購率不斷，更成為了品牌產品的隱形黑馬。攜帶方便，純露的香氣也讓香氛迷們愛不釋手。此款噴霧添加「大豆活性精萃」，減緩藍光對肌膚的損傷，可用於使用3C前，為肌膚加強防護，此外還添加維生素B12、醉魚草、大馬士革玫瑰純露等成分，讓肌膚除了防護之外，還提供了舒緩、平衡調理，最後輔以「紫水晶」，有助於減少肌膚的紅腫、敏感的舒緩效果。