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端午節即將到來 南部業者推限定口味粽子讓民眾嚐鮮

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
高雄義享時尚廣場集結館內知名品牌推出精選端午禮盒，讓民眾可以送禮一次挑足。記者劉學聖／攝影
高雄義享時尚廣場集結館內知名品牌推出精選端午禮盒，讓民眾可以送禮一次挑足。記者劉學聖／攝影

每年端午節，大家都討論在南北粽的話題，近日有網友分享自己在端午節和阿嬤包粽子的回憶，高雄內門知名的總鋪師阿隆師限量推出「月桃葉版本」肉粽，充滿濃濃鄉情風味的粽子上架不久便被搶購一空，對於古早味非常拿手的阿隆師除了是辦桌菜的霸主，在不同節日更是會推出應景且帶有滿滿古早味的料理，讓民眾能夠輕鬆品嘗美味。

瑞午節即將到來，高雄翰品酒店搶先推出「端午粽香好味禮盒」，今年共有三種口味，分別為紅麴風味赤肉粽、芋香櫻花蝦紫米粽、香蕈酸菜鴨肉粽。高雄翰品酒店表示，近期豬肉與蛋價屢創新高，加上端午節將至，豬肉與鹹蛋黃進貨成本攀漲不少，回饋主顧客飯店決定自行吸收，不計成本，用料實在並且不漲價，就是要把所有山珍海味呈現給每位饕客

端午節前夕，不少民眾已經開始挑選應景的名粽禮盒做為走訪親友的伴手禮，高雄義享時尚廣場集結館內知名品牌推出精選端午禮盒，不只有各式特色風味名粽，更引進期間限定販售的網購名店如「門前隱味」及「輸不起」。多達30家的禮盒選擇，讓民眾可以送禮一次挑足。

高雄義享時尚廣場集結館內知名品牌推出精選端午禮盒，讓民眾可以送禮一次挑足。記者劉學聖／攝影
高雄義享時尚廣場集結館內知名品牌推出精選端午禮盒，讓民眾可以送禮一次挑足。記者劉學聖／攝影
高雄內門知名的總鋪師阿隆師限量推出「月桃葉版本」肉粽，充滿濃濃鄉情風味。圖／阿隆師提供
高雄內門知名的總鋪師阿隆師限量推出「月桃葉版本」肉粽，充滿濃濃鄉情風味。圖／阿隆師提供
高雄翰品酒店推出「端午粽香好味禮盒」，吸引老顧客搶購。記者劉學聖／攝影
高雄翰品酒店推出「端午粽香好味禮盒」，吸引老顧客搶購。記者劉學聖／攝影

端午節 豬肉 酒店

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