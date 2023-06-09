白冰冰、美鳳姐曾是座上賓！台北滷味老店金賓食品6月底熄燈

有「滷味界LV」封號、屹立台北市東區仁愛路圓環近50年的老店金賓食品，包括白冰冰、陳美鳳、何麗玲、陶晶瑩等不少政商名流及演藝圈藝人都曾是座上賓，不料卻在意外聲中宣告將於6月底結束營業。為感念粉絲多年來的支持，店家宣布即日起至店內消費888元，即送招牌干絲（100元）一盒，每日數量有限，送完為止。

金賓食品第二代經營者陳慈怡（Amanda）表示，雖然金賓的老顧客們死忠支持，但因自身個性的嚴格要求，即便面對不景氣與通膨，仍堅持食材品質與工法，在人力嚴重不足下，「使外帶賣店與私廚無法兼顧。」經慎重評估考量後，陳慈怡決定結束金賓食品，未來將與曾擔任美國米其林餐廳主廚的先生危永安（Michael）專心經營私廚。

營運近50年的金賓食品，曾經創下多項歷史紀錄。例如開創金賓大麵包、蛋塔的搶購風潮，滷味更是台北人的最愛。綠竹筍一天能賣出50公斤、鴨舌年銷售數百萬隻、鴨翅日銷500隻。

Michael透露，金賓滷味會如此受歡迎的原因，除了嚴選食材，製作過程更是講究，傳說中的「八鍋聯軍」老滷，根據不種食材雞、豬、牛、鴨、海鮮、素食等搭配不同類型調味分鍋浸滷，才能分別凸顯出所使用的新鮮食材原味。