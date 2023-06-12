萬物齊漲！有 1 款鮮乳堅守荷包與營養

近日雞蛋、肉類、水果等民生物資「漲」聲響起，讓許多人大喊荷包吃不消，不過卻有一款鮮奶在物價通膨下，至今仍未調漲價格！鮮奶作為必需品，每天喝鮮奶補充鈣質及蛋白質是民眾的生活日常。為了持續提供成長期學童、年輕人、中老年長輩等各年齡層消費者一個健康的營養選擇，鮮奶領導品牌「瑞穗鮮乳」堅持不調漲價格，守護民眾荷包。

除此之外，瑞穗鮮乳更加碼祭出7-ELEVEN限時促銷活動，讓民眾驚呼「太佛心」！即日起至6月27日止，凡購買瑞穗鮮乳(全脂/低脂)1858ml，即贈OPEN POINT點數13點；瑞穗鮮乳(全脂/低脂)930mL，即贈OPEN POINT點數8點。在鼓勵民眾多多攝取健康營養的同時，瑞穗鮮乳也已連續7年榮獲Monde Selection國際評鑑大賞金獎與iTi比利時風味絕佳獎章的肯定，食安以遠超1039項政府標準嚴格把關，連米其林及國際頂尖主廚都讚賞其鮮奶風味口感！

圖／瑞穗鮮乳 提供

一天兩杯鮮奶為孩子鈣好成長基礎 瑞穗鮮乳加碼分享成長元氣食譜鮮奶是生活中必備的營養，含有鈣質及優質蛋白質，根據衛生福利部國健署建議，成長期學童應早晚各一杯鮮奶(240ml/杯)，以滿足發育所需。長期關心孩童成長的瑞穗鮮乳也分享兩道鮮奶料理食譜，讓父母可以和小朋友一起動手做，好吃好玩輕鬆補鈣！

鮮奶莓果燕麥碗食材：燕麥 30g、莓果一小把、無調味堅果 20g、瑞穗鮮乳 290ml

圖／瑞穗鮮乳 提供

水果奇亞籽鮮奶布丁食材：當季水果2湯匙、奇亞籽40g、瑞穗鮮乳 290ml作法：將奇亞籽、瑞穗鮮乳以1:6~8比例拌勻後放置冰箱，靜置一夜凝固

圖／瑞穗鮮乳 提供

年輕人的早午晚營養補給 瑞穗鮮乳支持運動恢復、睡前放鬆早上來一杯鮮奶，無論是直接飲用，或者加入茶和咖啡，對於許多大學生和上班族來說都是早晨的小確幸。如果是運動族，揮汗運動流失不少體力，運動後可透過鮮奶中的鈣及蛋白質，幫助運動後恢復、補充能量。若是工作壓力較大、睡前緊繃，睡前可以喝杯鮮奶，因為鈣質和色胺酸有安穩心情、放鬆的作用，可以幫助入睡。

無論是早晨、運動後或睡前的營養補給，瑞穗鮮乳都可以滿足各個年齡層生活中的營養需求！在民生物資接連漲價的環境中，瑞穗鮮乳為守護你的荷包與營養，不僅不漲價，還更優惠，趕快前往7-ELEVEN，購買瑞穗鮮乳1858ml、930mL系列，就可獲得限時超好康OPEN POINT點數！