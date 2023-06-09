苗栗孵化夢想、熱血飛翔市集啟動 逾20家青創品牌參與

苗栗縣政府培育、協助青年創業並提升相關專業，除不定期辦工作坊及課程，今年6、7月更串聯在地創業青年舉辦「孵化夢想、熱血飛翔」市集，上午宣布啟動，有超過20家青年創業品牌將參加6場市集，產品琳瑯滿目。

縣府勞工及青年發展處指出，6場市集在苗栗青創指揮部廣場推出，日期為6月16、17、30日及7月１、14、 15日，首場市集當天上午10點辦開幕，其餘場次活動時間從上午11點到下午5點，各場次展售品牌類型豐富多元，包括文創、農特產品及飲食等。每場市集還有舞台表演、胖卡車美味應援，當天消費就有機會獲得各種好禮並參加抽獎；6月16日開幕活動前50名可免費獲好禮。

縣長鍾東錦上午在縣府主持市集啟動儀式，他強調青年創業活動規模愈大，成功機率也愈高，希望縣內創業成功的前輩多給予創業青年意見，縣府也會帶頭與創業青年向前邁進，類似青創市集將持續並擴大舉辦。

旋木工坊、唐潮酒坊、嵐田茶行、墨湘咖啡等青創品牌也到會場展示產品，旋木工坊設計了許多特殊造型的木製工藝品並結合生活使用功能，如保溫瓶、氣密式印章、存錢筒 ，吸引目光。

勞青處指出，參與市集的都是縣內在地店家或品牌，以18至45歲創業者為主，其中Bonbons法式甜食工作室、希荷堂創意設計、墨湘咖啡已進駐青創指揮部，其他青創品牌包括 108 CANELÉ STUDIO、LHN 手作輕珠寶、R.F.H 居無定所、RONG 愛多肉、日生蜂園、芊虹花坊、泡泡與芊手作 Studio、花埔拉斯花藝、唐潮酒坊、悠油、精靈 Cozy elves、旋木工坊、創意手工藝、嵐田茶屋、森 zakka、達蘑咖啡焙煎所、綠光養蜂場-蜜蜂博士、橘匠雞蛋糕、顏萃所等，縣府希望藉由市集展售輔導更多有想法的青年，成為他們創業路上重要推手。