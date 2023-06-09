宮原眼科進駐台南？南部人超期待 「明治町冰淇淋」成熱門話題

image source: FB／宮原眼科

文／蔡瓅萱

台中名店「宮原眼科」要進駐台南了！近期傳出宮原眼科將以「赤崁東街宿舍」為基地，在台南打造全新門市「明治町冰淇淋」，消息一出讓許多台南人都非常期待，未來喜歡宮原眼科冰淇淋和甜點的台南人及南部人們，不用大老遠跑到台中也能嚐到一樣的好味道，並且還能感受日式建築的風情。

宮原眼科要到台南了！將打造新門市「明治町冰淇淋」

「宮原眼科來台南了。」臉書粉絲專頁「台南式 Tainan Style」於昨（7）日發布貼文，宣告以「宮原眼科」、「第四信用合作社」建立起知名度的日出集團將於今年在台南開設冰淇淋店。位在台南的全新門市會以「明治町冰淇淋」命名，並且選擇台南市的歷史建築「赤東街宿舍」做為店面。日出集團將重新對這棟歷史超過替年的老屋進行修繕，打造出保留住昔日風華的全新空間。

「宮原眼科」建築建於西元1920年前後，並在1927年由日本眼科博士宮原武熊做為診所啟用，是當時台中規模最大的眼科診所。後來宮原眼科在1945年日本戰敗後成為台中衛生院，又在時代遷移下逐漸荒廢，在九二一大地震後成為一座廢墟。日出集團耗時一年半，在建築師們和古蹟修復博士的共同努力下，讓具有現代美感又保有歲月風貌的「宮原眼科」就此誕生。

除了宮原眼科外，「第四信用合作社」也是由老宅改造而成，日出集團以「老屋重生」的概念交出令人驚豔的作品，也成功讓原本荒廢的建築轉型成為打卡名店，除了賦予老建築新生命外，也讓前往消費的民眾能夠透過空間了解過去的歷史。由於宮原眼科和第四信用合作社的成功，許多人都非常期待日出集團會將赤東街宿舍塑造成什麼樣的新場域。

網路討論度直線飆升！「明治町冰淇淋」成熱門話題

台南式在貼文中提到，日治時期的赤崁東街宿舍就是位於「明治町」，也因此日出集團以「明治町冰淇淋」命名。原先被登錄為「白金町日式宿舍」的這棟建築，在經過考究後發現當初宿舍應該是位於明治町而非白金町，後續為了便於辨認改為「赤東街宿舍」。該建築於2019年開始修復工程，並且在2022年完工，之後文化局招商委外營運，確定由日出集團的「明治町冰淇淋」進駐此處。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「宮原眼科」近一週的網路聲量，於6月6日到6月7日間直線飆升，並且於7的到達最高峰，可以看出宮原眼科在6日至7日間有不少網路討論；此外，在「宮原眼科」近一週的探索概念中也可以發現，佔比最大的為「明治町冰淇淋」，顯見近日有關宮原眼科的網路討論中有許多關於台南新門市的話題。

▲「宮原眼科」近一週聲量趨勢變化。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

▲「宮原眼科」近一週探索概念。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月01日至2023年06月07日。

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