鐵路便當節開賣湧人潮 他清晨5點排隊鎖定這款人氣便當

台鐵局第8屆鐵路便當節6月9日至12日在台北車站大廳舉辦，今開賣首日擠滿排隊人潮，此次亮點之一的450元東日本旅客鐵路株式會社「E956 ALFA-X次世代新幹線便當」更有民眾清晨就來搶頭香，首位排隊的簡姓民眾前一天就從台中北上場勘，今天清晨5點來排隊；另一款台鐵便當店推出999元的「A5本部牛」便當，也吸引民眾清晨6點來排隊。

鐵路便當節今天上午11點開賣，不少民眾清晨就來排隊，上午9點各攤位就擠滿排隊人龍。32歲的簡先生前一天下午5點就從台中搭車北上，在台北車站附近訂好一晚約1200元的飯店住宿，更提前來場勘動線，今天特別跟公司排休，清晨約5點多就抵達車站，搶下東日本旅客鐵路株式會社攤位頭香。他表示，這已是第3次參加鐵路便當節，今天準備2000元預算，希望收集4個便當。

另一名75歲住在台北市的蔡先生約早上6點就到台鐵便當店攤位排隊，為排隊隊伍第2名，此次希望品嘗到999元的「A5本部牛便當」。他表示，自己是公務員退休，已經參加好幾屆鐵路便當節，因為是最後一次參加，抱持著懷念的心情，希望能買到所有想吃的便當。

今年鐵路便當節有來自日本及斯里蘭卡的13家鐵路業者共襄盛舉，包括東日本旅客鐵路株式會社每天限量110個的E956 ALFA-X次世代新幹線便當、西武鐵道的味噌和牛餡餅便當、近江鐵道的近江牛咖哩便當等。

台鐵便當店則精選13款特色便當，包括每天限量100個的999元「A5本部牛便當」，附有EMU3000 型特仕車造型陶瓷便當盒（含保溫提袋）及要價699元的古早味復古鋼盒排骨便當，附有台鐵工字軌便當提袋及餐具組。另外，國內參展業者還包括福井食堂的烤飛魚便當、鄰家小廚x樂天桃猿聯名的宮保雞丁便當、微風廣場的烤無骨雞腿排飯等。