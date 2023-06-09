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買「胖達人」麵包獲賠5.3倍 消基會：好市多A肝莓補償不合理

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
消基會今召開記者會，說明胖達人團訟結果。圖／消基會提供
消基會今召開記者會，說明胖達人團訟結果。圖／消基會提供

2010年轟動一時的「胖達人手感烘焙」，標榜麵包商品「使用天然酵母、天然萃取香料、天然素材、絕無人工香精」，加上藝人小S加持，排隊購買人潮絡繹不絕，之後卻被踢爆使用人工香精。日前最高法院判決確定，判胖達人應連帶給付金額（含判決金額及遲延利息）481萬5589元。消基會藉此呼籲日前爆出「A肝莓」爭議的好市多，若以相當價格，買胖達人麵包的消費者判賠金額為購買價5.3倍，好市多卻只退還原購買金額再加賠1倍，非常不合理的。

消基會副董事長徐則鈺說，10年前，胖達人手感烘培連鎖麵包店，標榜任然 一人加持 一時間變得非常熱門 ，之後被某香港部落客揭露該店使用人工香精後，台北市衛生局也查證屬實，當時台北市政府補助消基會經費，對胖達人提起團體訴訟。

消基會指出，胖達人事後道歉並提出賠償方案（按發票金額1.25倍計算退費）以求平息消費者憤怒。當年，消基會接受1060名消費者的委託，提起團體訴訟，總求償金額高達2566萬元。經近10年努力，法院裁定生技達人及前後任負責人莊鴻銘、徐洵平應賠償864名消費者共342萬8626元及自103年5月20日起至清償日止，按年息5％計算之利息。目前徐洵平應與莊鴻銘或生技達人股份有限公司連帶給付金額（含判決金額及遲延利息）481萬5589元。

消基會秘書長陳雅萍指出，最終有74名消費者得到萬元以上的賠償，最高獲賠金額為48067元（消費額為15622元，有發票）；賠償額度在9999至5000元者有228人：賠償額度4999至3022元者有556人；其餘196人或因未能提出發票原本，或僅提出貴賓卡、櫻花卡而無相對應消費的發票原本，而經判決駁回請求。

消基會指出，這次的損害賠償，除財產上的損害填補外，另就非財產上損害判賠每名消費者1000元，再依消保法第51條規定加計損害額（含財產與非財產上之損失）1倍的懲罰性賠償金。

陳雅萍說，拿胖達人跟最近的好市多綜合莓果案比較，若以胖達人案購買金額相近於好市多綜合莓果賣價（469元）的消費者為例，其中一名消費者購買470元的胖達人麵包，除獲原購買金額及遲延利息，另獲賠金額為2470元，判賠金額為購買價5.3倍。

陳雅萍說，這就是消基會一再表達好市多補償額度過低的原因，因為胖達人麵包商使用的可食用人工香料吃下去對人體沒傷害，但好市多的A肝莓果卻有「致病性」，兩者對消費者身體及精神上的傷害力差距很大，但好市多綜合莓果卻僅是退還原購買金額（469元）再加賠1倍，對於消費者來說，非常不合理的，呼籲好市多公司重新思量，給受害消費者更合理的補償。

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