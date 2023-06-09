林柏宏加好友！「同門」彭于晏 成最佳優雅風格典範

今年將以《關於我和鬼變成家人的那件事》角逐台北電影節最佳男主角的林柏宏，今日又有大消息：瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）宣布：將邀請林柏宏加入品牌好友、並發表多組全新形象視覺，展現清爽俐落的紳士風采。

最早曾在以電影《六弄咖啡館》（2016）獲金馬獎最佳男配角獎，至今林柏宏已演出超過20部電影、15部長篇影集，值得一提的是，這也是浪琴現任出身台灣的第二位男性品牌好友，此前另有「志玲姐姐」林志玲也是品牌好友。