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林柏宏加好友！「同門」彭于晏 成最佳優雅風格典範

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
浪琴今日宣佈，將有林柏宏加入品牌好友、並發表多組斯文紳士形象視覺。圖／浪琴表提供
浪琴今日宣佈，將有林柏宏加入品牌好友、並發表多組斯文紳士形象視覺。圖／浪琴表提供

今年將以《關於我和鬼變成家人的那件事》角逐台北電影節最佳男主角的林柏宏，今日又有大消息：瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）宣布：將邀請林柏宏加入品牌好友、並發表多組全新形象視覺，展現清爽俐落的紳士風采。

最早曾在以電影《六弄咖啡館》（2016）獲金馬獎最佳男配角獎，至今林柏宏已演出超過20部電影、15部長篇影集，值得一提的是，這也是浪琴現任出身台灣的第二位男性品牌好友，此前另有「志玲姐姐」林志玲也是品牌好友。

而在最新形象視覺中，林柏宏則戴上新款Pilot Majetek經典復刻飛行腕表，表款最早在1928年是浪琴與美國海軍軍官Phillip Weems合作設計出可旋轉的表圈、並在1935年接受成為捷克軍方訂單。今年林柏宏會否有機會拿下台北電影節最佳男主角？未來會否與「同門師兄」彭于晏同場？且讓人拭目以待、也為他送上祝福嘍！

最早曾在以電影《六弄咖啡館》（2016）獲金馬獎最佳男配角獎，至今林柏宏已演出超過20部電影，並在今年加入浪琴、成為品牌家族一員。圖／浪琴表提供
最早曾在以電影《六弄咖啡館》（2016）獲金馬獎最佳男配角獎，至今林柏宏已演出超過20部電影，並在今年加入浪琴、成為品牌家族一員。圖／浪琴表提供
Pilot Majetek復刻飛行員腕表的封閉式後底蓋並刻有橫式Longines與Pilot Majetek字樣。圖／Longines提供
Pilot Majetek復刻飛行員腕表的封閉式後底蓋並刻有橫式Longines與Pilot Majetek字樣。圖／Longines提供
林柏宏手上配戴了Pilot Majetek復刻飛行員腕表，表款並具備新一代的L893.6瑞士天文台認證機芯。圖／Longines提供
林柏宏手上配戴了Pilot Majetek復刻飛行員腕表，表款並具備新一代的L893.6瑞士天文台認證機芯。圖／Longines提供

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