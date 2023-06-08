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再現王妃風采！侯佩岑美戴Cartier珠寶 點「豆」成金

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
侯佩岑身上的Grain de Café珠寶展現卡地亞從日常汲取靈感、並揉和精湛工藝的自然美學。圖／卡地亞提供
侯佩岑身上的Grain de Café珠寶展現卡地亞從日常汲取靈感、並揉和精湛工藝的自然美學。圖／卡地亞提供

日常與非日常不必是生活的兩極，一如創意總來自最生活化的細節，脫穎而出、更讓人心神為之一亮。卡地亞（Cartier）推出全新Grain de Café創意珠寶，從一款骨董珠寶得到靈感啟發，將咖啡豆滿飽的意象結合精湛工藝，彷如引人重返1950年代法國蔚藍海岸的高雅，並邀請到氣質女神侯佩岑知性演繹。

侯佩岑接受專訪時，以一身優雅的黑白洋裝，美搭卡地亞新款Grain de Café珠寶。圖／卡地亞提供
侯佩岑接受專訪時，以一身優雅的黑白洋裝，美搭卡地亞新款Grain de Café珠寶。圖／卡地亞提供

日前現身坎城與巴黎的侯佩岑，今日接受聯合報專訪時全身穿戴上卡地亞Grain de Café珠寶作品，展現出明亮氣色與強大氣場。她自陳疫情後將更多心力放回自己身上，不管是受邀出國、計劃自己的小旅行、發表新書「看見你，聽見我，遇見愛」，加上兩個小孩自動自發的成就感，都讓她感受到發自內心、日常的欣慰。

Grain de Café系列結合玫瑰金搭配黑曜石，宛如將咖啡點「豆」成金，呈現出豐饒意象。圖／卡地亞提供
Grain de Café系列結合玫瑰金搭配黑曜石，宛如將咖啡點「豆」成金，呈現出豐饒意象。圖／卡地亞提供

而談起今日造型時，她並大讚卡地亞從歷史傳承至今工藝自成的「閃光點」，「每一件都值得蒐藏」，其中手上的戒指更有著靈動姿態，「有生命力、而不僅只有金碧輝煌」；她隨手褪下戒指，只見獨特的「咖啡豆」造型擺動時發出清脆音響，「像這樣很細膩的工藝加上黃金，也是一種保值的投資，它（珠寶）還有自己的故事、有記憶點，更讓我想要keep住」。

Grain de Café系列珠寶的咖啡豆前緣再鑲嵌以鑽石，令其光澤鋒芒更為閃耀。圖／卡地亞提供
Grain de Café系列珠寶的咖啡豆前緣再鑲嵌以鑽石，令其光澤鋒芒更為閃耀。圖／卡地亞提供
經鍛燒後的K金，以編織呈現出有機、柔軟的靈動姿態。圖／卡地亞提供
經鍛燒後的K金，以編織呈現出有機、柔軟的靈動姿態。圖／卡地亞提供

侯佩岑並分享了同系列項鍊的造型秘訣，以晚宴為例、搭配項鍊時不一定選擇晚禮服，舉凡黑色的高領、圓領衫或敞開的白襯衫也很合適，可以映襯每個人的氣質、造型百搭，而如果是日常場合，一件小背心或素面T恤，穿上短褲或球鞋，也很帥氣；由於本系列珠寶源自1950年代的法國風格，也讓她感覺珠寶的風格相當有層次，「非常非常的經典優雅，而且是不會被打敗的、誰也無法取代的獨特。」

全新Grain de Café珠寶系列脫胎自一款骨董珠寶，最早曾在1938年時、於時任卡地亞創意總監貞杜桑（Jeanne Toussaint）的指導下出現在品牌珠寶創作中，並在1950、1960年代大受歡迎，甚至也曾為摩納哥葛莉絲王妃（Princess Grace of Monaco）配戴。在1950、1960年代，卡地亞以大膽的想像力，將光滑或條紋、溝槽紋、編織、網紋或鉸接等各種形式技巧，透過黃金的金黃魅力開啟了無限光芒與造型可能。

宛如咖啡豆般錦簇的Grain de Café珠寶項鍊，呈現日常中的非日常華美。圖／卡地亞提供
宛如咖啡豆般錦簇的Grain de Café珠寶項鍊，呈現日常中的非日常華美。圖／卡地亞提供
Grain de Café的「咖啡豆」設計最早在1938年時已出現在卡地亞的骨董作品中。圖／卡地亞提供
Grain de Café的「咖啡豆」設計最早在1938年時已出現在卡地亞的骨董作品中。圖／卡地亞提供

事實上，卡地亞更擅長自日常生活中汲取靈感，例如經典的Love系列、釘子（Juste un Clou）系列，化為日常輕奢，而葛莉絲王妃身上配戴的項鍊，其上每顆咖啡豆都有栩栩如生的造型，宛如咖啡香氣撲鼻而來，也展現卡地亞自寫實借鏡的自然主義美學，集甘美與豐饒於一身、點「豆」成金。

卡地亞將咖啡豆的檀木黑色轉化為金色，以當代風格、再現1950年代的法式優雅活力。圖／卡地亞提供
卡地亞將咖啡豆的檀木黑色轉化為金色，以當代風格、再現1950年代的法式優雅活力。圖／卡地亞提供

2023年的全新Grain de Café系列珠寶，則延續這份1950年代法國蔚藍海岸的情懷，並於細節處再次展現巧奪天工的精湛造詣。「咖啡豆」的一面施以刻紋以展現金黃光芒的最大折射，一面則保留光潔平整，咖啡豆末端再鑲嵌以鑽石，讓黃金的飽滿和鑽石火光的冷冽兩兩輝映；「咖啡豆」最後鑲嵌在以黃K金、白K金重新編織鍛燒過後猶如棕櫚樹的環形戒指上，兩種不同植作的結合，不僅帶有超現實的意味、更飄逸出海岸邊的悠閒度假想像。

全系列Grain de Café系列珠寶並分別有以黃K金與玫瑰金為主的戒指、手鐲、項鍊等全品項，其中黃K金款鑲嵌鑽石，玫瑰金則再鑲嵌以黑曜石，從視覺彷如嗅聞到咖啡豆的濃烈多變香氣，源自日常、但凌駕於日常，進而將1950年代的法式優雅，轉譯為飽滿的卡地亞女人香、甘美芳醇。

Grain de Café黃金雙排戒指，黃金、白金、鑲嵌鑽石，43萬6,000元。圖／卡地亞提供
Grain de Café黃金雙排戒指，黃金、白金、鑲嵌鑽石，43萬6,000元。圖／卡地亞提供
Grain de Café黃金手鐲，黃金、白金、鑲嵌鑽石，152萬元。圖／卡地亞提供
Grain de Café黃金手鐲，黃金、白金、鑲嵌鑽石，152萬元。圖／卡地亞提供
Grain de Café玫瑰金項鍊，鑲嵌黑曜石與鑽石，610萬元。圖／卡地亞提供
Grain de Café玫瑰金項鍊，鑲嵌黑曜石與鑽石，610萬元。圖／卡地亞提供
Grain de Café玫瑰金戒指，鑲嵌黑曜石與鑽石，68萬5,000元。圖／卡地亞提供
Grain de Café玫瑰金戒指，鑲嵌黑曜石與鑽石，68萬5,000元。圖／卡地亞提供

珠寶 戒指

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