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美國研究揭年紀越大「身體會漏電」 首款電流面膜問世

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
MIT保養品牌AKIMIA「微電流面膜」。圖／AKIMIA提供
MIT保養品牌AKIMIA「微電流面膜」。圖／AKIMIA提供

妳的身體正在漏電嗎？美國研究指出，人體具有天生的「生物電」，隨著年齡增加，就如同身體老化般電流也會漸弱。為了突破保養瓶頸，延緩身體老化機制，美國華盛頓大學指出「人體生物電會隨著老化而逐年遞減弱化」。當然也會讓身體機能、循環、器官、肌膚受到不同程度的影響，也就決定視覺上老化的關鍵點。

人體「微電流」對於生成膠原蛋白、細胞運輸通透、血液循環、肌膚彈力蛋白增加等，都有一定程度的幫助。老化不可逆，就借力使力，由世界知名印刷大廠正美集團撐腰，一手打造的MIT保養品牌AKIMIA「微電流面膜」，面膜也同步進化新的高度。

面膜特別之處，AKIMIA以突破技術，在面膜紙印刷上電池，獨創極輕薄「印刷電磁」，接觸精華液後，立即產生電流，讓精華液濕潤整張面膜布後，無需透過任何輔助儀器就能能解離成陰、陽離子，形成微小電流打開肌膚通道。

次世代面膜有著引導離子帶動精華液成分深度注入肌底，如同專業美容導入儀器的概念，不刺激、不致敏、無電感，並添加東加海星藻、高加索莓果、埃及辣薄荷等精華成分，幫助穩定肌膚。

另一款電流推薦智慧美容儀器品牌NUEVA，突破技術打造「Volta body 纖纖棒」白金纖體儀，以完美的流線形機體與高質感色調，帶出高科技的美容儀器。以高效太陽能面板精密製成的E-Light太陽能微電流技術，為肌膚注入微電流，幫助肌膚打造完美線條。

延緩身體老化機制，從生物電的機能開始。圖／AKIMIA提供
延緩身體老化機制，從生物電的機能開始。圖／AKIMIA提供
AKIMIA以突破技術，在面膜紙上印刷上電池，獨創極輕薄「印刷電磁」。圖／AKIMIA提供
AKIMIA以突破技術，在面膜紙上印刷上電池，獨創極輕薄「印刷電磁」。圖／AKIMIA提供
NUEVA突破技術打造「Volta body 纖纖棒」白金纖體儀。圖／NUEVA提供
NUEVA突破技術打造「Volta body 纖纖棒」白金纖體儀。圖／NUEVA提供

面膜 老化 美國

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