「還魂」黃旼炫狂盯鏡頭放送撩人眼神 網友：死亡角度依舊帥氣迷人

由潮流大神藤原浩(Hiroshi Fujiwara)所設計的Moncler x FRGMT聯名系列曝光後,就引起了各方的關注。而這系列即將上市,因此請來品牌全球大使,也是韓劇「還魂」的黃旼炫演出形象廣告,所釋出的片段都能看到這位男神狂盯鏡頭放送撩人眼神,讓網友都「凍未條」,紛紛表示「死亡角度還是那麼帥!」、「如果沒有要把我娶回家,就不要這樣看著我」。

在今年2月於倫敦時裝周期間登場的MONCLER THE ART OF GENIUS天才創藝大秀中,是Moncler x FRGMT聯名系列首次在大眾前呈現。潮流大神藤原浩認為「愛的藝術」對我們每個人來說很熟悉,但形式又表現得千姿百態。世界上有許多種「愛」,有各種方式向他人表達愛意。而聯名系列,便是以愛為名的轉化,融合經典與現代設計,風格醒目,可以看到千鳥格圖案和花朵以照片印花形式鋪陳於羽絨服和馬甲之上,讓人難忘。

在名為「Love is Human」時尚短片中,Moncler全球品牌大使黃旼炫擔綱主角演出與機器人LOVOT的互動。圖/Moncler提供

為了這系列的上市,品牌還推出時尚短片「Love is Human」由旅居亞洲的攝影師兼導演Xavier Tera掌鏡,透過機器人LOVOT的視角,充分投射出這種愛與創造力。在當時的MONCLER THE ART OF GENIUS天才創藝大秀中,也是藤原浩首次推出這萌趣可愛、為愛而生的情感陪伴型機器人,意在致敬「愛的千姿百態,以及表達愛意的多種方式」。於是請來Moncler全球品牌大使黃旼炫擔綱主角演出與機器人LOVOT的互動,讓粉絲看了都大為激動不已。

棒球夾克是Moncler x FRGMT聯名系列主打單品,透過藤原浩重新演繹後,更加貼合年輕世代的喜好。圖/Moncler提供

而黃旼炫在特別推出的時尚短片中,所身穿棒球夾克是這系列主打單品,透過藤原浩重新演繹後,更加貼合年輕世代的喜好。每件棒球夾克均帶有專屬序號,夾克上還精心印著Moncler米蘭設計辦公室所在的街道名稱。除了千鳥格圖案被裝飾於經典羽絨裝之上,還有野生黃百合圖片印花等微妙細節,彰顯品牌文化傳承。

品牌全球大使黃旼炫演繹Moncler x FRGMT聯名系列單品。圖/Moncler提供

Moncler x FRGMT聯名系列休閒鞋,約18,200元。圖/Moncler提供

Moncler x FRGMT聯名系列千鳥格紋長袖上衣,約13,300元。圖/Moncler提供

Moncler x FRGMT聯名系列羊絨開襟衫,約31,700元。圖/Moncler提供