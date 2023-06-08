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擬真迷你超可愛！愛金卡新推「露營系列icash2.0、起家雞icash2.0」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
愛金卡公司6月13日起推出「露營系列icash2.0」、「起家雞icash2.0」，擬真迷你超可愛。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司6月13日起推出「露營系列icash2.0」、「起家雞icash2.0」，擬真迷你超可愛。圖／愛金卡公司提供

近年來露營已成為大眾最喜愛的戶外活動之一，裝備與相關周邊商品更是講究，愛金卡公司推出的造型icash2.0也搭上全民露營熱潮，推出「露營系列icash2.0」，共有帳篷、露營椅、拖車等3種款式，6月13日起於7-ELEVEN門市開賣，每個售價399元，6月13日上午10點起同步於博客來、7-ELEVEN線上購物中心販售，每個含運售價435元。

愛金卡公司這次為了營造出整體露營風格，特別設計全新系列LOGO，「露營系列icash2.0」共推出帳篷、露營椅、拖車等3種款式，其中「帳篷款」隨卡附上睡袋、帳篷配件，迷你睡袋採用抗撕裂布料設計，更接近真實睡袋材質，卡其色外觀三角立體造型帳篷內部可放置零錢小物，側邊還有活動紗窗，將表布捲起固定即可重現帳篷透氣窗戶外觀，而帳篷底部4角更有繩子拉出，模擬營繩固定情境；「露營椅款」則附上露營椅、露營燈配件，露營椅採活動式設計，可手動折疊收納，不但擬真更增添樂趣；「拖車款」的拖車配件造型將實體等比縮小，拖車不僅可放入小物收納擺飾，底部4個輪子可以轉動，拉著把手即可拉動拖車。

特別的是，「露營系列icash2.0」3款皆附贈一個D型扣環及裝飾草皮，可隨身扣掛方便攜帶，放在裝飾草皮上當作擺飾也很適合。

此外，隨著韓劇風靡，也帶動起一波波韓食風潮，韓國炸雞品牌「起家雞」憑著正宗道地韓式口味及獨特的韓式醬汁，強襲攻占消費者味蕾。愛金卡公司合作推出「起家雞icash2.0」，卡片模擬起家雞特色外帶餐盒，等比縮小成手掌大小迷你尺寸，每張卡更附上一隻擬真小雞腿，不規則的表皮覆蓋著擬真經典招牌洋釀醬汁及韓式特調白醬。6月13日起於7-ELEVEN門市開賣，每個售價390元，6月13日上午10點起同步於博客來、7-ELEVEN線上購物中心販售，每個含運售價425元。

歡慶「起家雞icash2.0」新卡上市，6月14日至12月20日活動期間至起家雞門市購買任一份主餐，出示「起家雞icash2.0」即可加贈地瓜QQ球一份。

愛金卡公司6月13日起推出「起家雞icash2.0」，卡片模擬起家雞特色外帶餐盒，小雞腿裝飾的表皮覆蓋著擬真經典招牌洋釀醬汁及韓式特調白醬。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司6月13日起推出「起家雞icash2.0」，卡片模擬起家雞特色外帶餐盒，小雞腿裝飾的表皮覆蓋著擬真經典招牌洋釀醬汁及韓式特調白醬。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司6月13日起推出「起家雞icash2.0」，卡片模擬起家雞特色外帶餐盒，等比縮小成手掌大小迷你尺寸，每張卡更附上一隻擬真小雞腿。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司6月13日起推出「起家雞icash2.0」，卡片模擬起家雞特色外帶餐盒，等比縮小成手掌大小迷你尺寸，每張卡更附上一隻擬真小雞腿。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司6月13日起推出「起家雞icash2.0」，卡片模擬起家雞特色外帶餐盒，等比縮小成手掌大小迷你尺寸，每張卡更附上一隻擬真小雞腿。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司6月13日起推出「起家雞icash2.0」，卡片模擬起家雞特色外帶餐盒，等比縮小成手掌大小迷你尺寸，每張卡更附上一隻擬真小雞腿。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司6月13日起推出「露營系列icash2.0」，「帳篷款」卡其色外觀三角立體造型帳篷側邊有活動紗窗，將表布捲起固定即可重現帳篷透氣窗戶外觀，而帳篷底部4角更有繩子拉出，模擬營繩固定情境。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司6月13日起推出「露營系列icash2.0」，「帳篷款」卡其色外觀三角立體造型帳篷側邊有活動紗窗，將表布捲起固定即可重現帳篷透氣窗戶外觀，而帳篷底部4角更有繩子拉出，模擬營繩固定情境。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司6月13日起推出「露營系列icash2.0」，共有帳篷、露營椅、拖車等3種款式。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司6月13日起推出「露營系列icash2.0」，共有帳篷、露營椅、拖車等3種款式。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司6月13日起推出「露營系列icash2.0」，「帳篷款」隨卡附上睡袋、帳篷配件，卡其色外觀三角立體造型帳篷內部可放置零錢小物。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司6月13日起推出「露營系列icash2.0」，「帳篷款」隨卡附上睡袋、帳篷配件，卡其色外觀三角立體造型帳篷內部可放置零錢小物。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司6月13日起推出「起家雞icash2.0」，卡片模擬起家雞特色外帶餐盒，等比縮小成手掌大小迷你尺寸，每張卡更附上一隻擬真小雞腿。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司6月13日起推出「起家雞icash2.0」，卡片模擬起家雞特色外帶餐盒，等比縮小成手掌大小迷你尺寸，每張卡更附上一隻擬真小雞腿。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司6月13日起推出「露營系列icash2.0」，「露營椅款」附上露營椅、露營燈配件，露營椅採活動式設計，可手動折疊收納。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司6月13日起推出「露營系列icash2.0」，「露營椅款」附上露營椅、露營燈配件，露營椅採活動式設計，可手動折疊收納。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司6月13日起推出「露營系列icash2.0」，共有帳篷、露營椅、拖車等3種款式。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司6月13日起推出「露營系列icash2.0」，共有帳篷、露營椅、拖車等3種款式。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司6月13日起推出「露營系列icash2.0」，「拖車款」的拖車配件造型將實體等比縮小，拖車不僅可放入小物收納擺飾，底部4個輪子可以轉動，拉著把手即可拉動拖車。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司6月13日起推出「露營系列icash2.0」，「拖車款」的拖車配件造型將實體等比縮小，拖車不僅可放入小物收納擺飾，底部4個輪子可以轉動，拉著把手即可拉動拖車。圖／愛金卡公司提供

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