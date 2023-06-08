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3 星黑烏龍茶入饌！微兜攜手小茶栽堂 推出限定菜單

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「慢萃烏龍嫩煎豬排」售價280元。圖／金色三麥集團提供
「慢萃烏龍嫩煎豬排」售價280元。圖／金色三麥集團提供

金色三麥集團旗下人氣女性餐酒品牌「petit doux微兜」，攜手台灣在地精緻茶葉品牌「小茶栽堂」，嚴選小茶栽堂榮獲ITI 國際風味絕佳獎章 3 星以及法國 AVPA 世界茶葉大賽等多項國際賽事肯定的台灣在地好茶「黑烏龍茶」入饌，精心設計出以台灣茶為主題的清爽系限定菜單「黑烏龍茶三重奏」；「慢萃烏龍嫩煎排」售價280元、「小茶栽堂黑烏龍瓦帕鬆餅」售價350元、「小茶栽堂冰桃烏龍」售價220元，聯名菜單6月8日起正式開賣。

結合黑烏龍茶與柔嫩多汁霜降豬排所創作的「慢萃烏龍嫩煎豬排」，主廚在豬排上淋上低溫慢速浸漬的烏龍茶油，入口後留下悠遠的烘焙茶韻，加入新鮮蘋果片與小番茄打造釋放酸爽果香的豬排溫沙拉，是最適合夏天的清新爽口滋味。

「小茶栽堂黑烏龍瓦帕鬆餅」以日式茶點氛圍為靈感，搭配獨門研發的黑烏龍茶奶霜提升濃郁茶香層次，瓦帕的起司熱餡與膨軟外皮一口咬下奶香四溢，佐以點綴黃金柚子醬的香草冰淇淋、日式三色糰子增添口感變化。

「小茶栽堂冰桃烏龍」巧妙融合黑烏龍茶與水蜜桃、覆盆莓，飽滿果香襯出悠遠的焙火茶韻，酸甜滋味和諧柔潤，細膩詮釋台灣茶之美。

「小茶栽堂冰桃烏龍」售價220元。圖／金色三麥集團提供
「小茶栽堂冰桃烏龍」售價220元。圖／金色三麥集團提供
「petit doux微兜」攜手「小茶栽堂」，精心設計出以台灣茶為主題的清爽系限定菜單「黑烏龍茶三重奏」。圖／金色三麥集團提供
「petit doux微兜」攜手「小茶栽堂」，精心設計出以台灣茶為主題的清爽系限定菜單「黑烏龍茶三重奏」。圖／金色三麥集團提供
「小茶栽堂黑烏龍瓦帕鬆餅」售價350元。圖／金色三麥集團提供
「小茶栽堂黑烏龍瓦帕鬆餅」售價350元。圖／金色三麥集團提供

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