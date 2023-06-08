限量2000組！PChome 24h購物獨家開賣「官方一蘭拉麵3D造型悠遊卡」

拉麵控注意！PChome 24h購物今天（6月8日）宣布全通路獨家開賣「官方一蘭拉麵3D造型悠遊卡」，一共推出7款商品組合，消費者可自由選擇喜歡的一蘭麵條品項及醬汁口味，每款組合均搭贈「官方一蘭拉麵3D造型悠遊卡」，售價979～1,559元，共限量2,000組，今天下午3點起現貨開賣，下單後最快24小時內即可收到商品，收藏價值極高，是一蘭粉絲們不可錯過的夢幻逸品，趕快筆記時間手刀快搶！

自2019年開始PChome 24h購物搶先販售一蘭拉麵，成為獨家銷售的電商平台，其中「一蘭拉麵－博多細麵」更締造一個月賣破3,000盒佳績。為了滿足熱衷一蘭的忠實粉絲，PChome 24h購物攜手一蘭拉麵開設「一蘭拉麵品牌旗艦館」，集結經典的博多細麵、釜醬汁豚骨細麵，還有宵夜族最愛的豚骨碗麵等品項都能一站購足，同時也成為全通路獨家首度開賣「官方一蘭拉麵3D造型悠遊卡」。

PChome 24h購物近年來開賣許多3D立體造型卡，其中包含pocky、海尼根、維大力、滿漢大餐等，創造不少話題熱度及銷售業績。看準萌趣療癒的造型卡深受歡迎，PChome 24h購物此次攜手「一蘭拉麵」，以代表性的一蘭拉麵碗作為模型，等比例縮小88倍，碗底文字也神還原，清楚看得到「この一滴が最高の喜びです」字樣（譯：您喝到最後一滴湯汁，是我們至高的喜悅），搭配霧黑色的鑰匙圈，打造出質感、經典兼具的3D悠遊卡。

PChome 24h購物6月8日下午3點起提供現貨共2,000組的「官方一蘭拉麵3D造型悠遊卡」，搭配不同的一蘭拉麵商品一共推出7種選擇，其中「一蘭拉麵－豚骨碗麵（3碗）＋官方一蘭拉麵造型悠遊卡」入手價979元，千元有找就能享有3碗日本原裝進口的經典碗麵，隨時沖泡立即感受濃郁湯頭，還搭贈官方一蘭拉麵3D造型悠遊卡，堪稱CP值極高的組合商品。

為歡慶「一蘭拉麵品牌旗艦館」開館，即日起至6月19日購買旗艦館品項單筆滿1,618元就送100 P幣（每日限量20份）、滿99元還可登記抽「LG CordZero™ R5T濕拖清潔機器人」，今天晚上9點至10點59分透過LINE購物下單，限時最高2%回饋，使用Pi拍錢包綁定玉山Pi卡，最高還可享6% P幣回饋。