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小恐龍、小狐狸躍上夏季服飾成穿搭亮點 結合潮流感與復古校園風讓人都想打包
夏季炎熱，無法有多層次穿搭，怎麼挑選有亮點的設計款T恤、襯衫，就變得很重要！以「小恐龍」當作招牌圖案的SPORT b.就結合了街頭塗鴉元素，在這季呈現出多款有著逗趣圖騰的單品；被暱稱為「小狐狸」的法國時尚品牌Maison Kitsuné則融合復古校園元素，設計出能舒適穿搭的款式。
這季，SPORT b. 以品牌書中的歷史海報圖像和agnès b. 藝術刊物《反諷點報》第65期主題「wall can talk」，多幅設計師Agnès在世界各城市拍攝的街道影像為靈感，推出Stencil系列。結合經典恐龍符號與街頭塗鴉元素，透過噴漆、粉筆、油漆等獨特筆觸，打造出具潮流感的印花圖騰，並運用於T恤上。中性的黑、白、卡其色調，讓視覺更聚焦於圖案；無論是寬鬆短版、基本修身版型，可簡單配搭丹寧、休閒褲。而印花襯衫，則是利用滿版印花揉合恐龍、閃電、條紋等經典標誌，及塗鴉風格幾何線條，細節設計加入拉鍊、側邊口袋等工裝元素，組成豐富視覺效果。
而Maison Kitsuné將著名的狐狸Logo再延伸，採用復古的校園元素，結合淺灰和粉色、橄欖綠等色調，設計出彷彿是來自大學的校園服裝。此外，Maison Kitsuné也向法式美學致敬，以巴黎皇家宮殿為靈感，利用鮮艷純色配上復古感文字，讓即便只是T恤也能為夏季穿搭帶來全新風格。這系列除了服飾之外，更一同呈現了鑰匙圈、老帽跟托特包，讓消費者搭配起來就如同巴黎人一樣時髦有型。不可錯過的還有COS推出與藝術家Stephen Doherty聯名限定系列，則利用水墨技巧重新詮釋花卉設計，以大面積印花出現在襯衫、裙裝和絲巾配件等，展現了有別於其他品牌的詩意。
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