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百貨美食直送球場 Global Mall合作樂天桃猿打造賞球專區

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Global Mall與樂天桃猿共同推出「大樂放鬆區FUN ZONE」，輕鬆看球之餘還有百貨美食直送球場。圖／Global Mall提供
Global Mall與樂天桃猿共同推出「大樂放鬆區FUN ZONE」，輕鬆看球之餘還有百貨美食直送球場。圖／Global Mall提供

Global Mall環球購物中心力挺在地城市球隊，已連續超過三年與主場位於桃園的樂天桃猿合作，近期再創新看球體驗，共同攜手推出複合式賞球專區「Global Mall大樂放鬆區FUN ZONE」，特別規畫三大看球區，還有全台首創百貨美食直送球場服務。

「Global Mall大樂放鬆區FUN ZONE」，全新規畫左外野席位，共分為三大區域，4-6人「木桌賞球區」擁有廣角全場視野，總共配有11個4人桌及11個6人桌，適合家庭或揪伴觀賽之外，還能兼備同桌用餐及遊憩尬聊；「舞台區」位於木桌前方，樂天女孩應援熱舞近在眼前，可以跟著一起互動搖擺；而「草坪自由區」設置於舞台區兩側，可在草皮上或站或坐，共計左外野新專區可容納300人。

為球隊加油同時，還有Global Mall桃園A19「GM快饗購」美食直送球場服務，集結10家館內餐飲品牌包括總裁牛肉麵、初虎韓式小食堂、慕特牛排、開飯川食堂、日出茶太等，只要掃描桌上QR code點餐，就能在球場大嗑牛肉麵、銷魂鰻魚飯、岩烤沙朗牛排、韓式海鮮煎餅等，共計55項美食優惠8折起，同時還加碼前100名點餐球迷贈桃園A19購物金100元，提供球迷們更多不同的體驗，一起支持運動賽事。

6月8日起木桌區每桌及草坪區將於全台全家便利商店FamiPort預售，可團體包場預訂，也可單桌預售，每桌型出票4或6張門票，每票600/800元(平日/假日)，需購足該桌人次，隨桌附精緻餐點；草皮區每人300/400元(平日/假日)，採自由入座。

此外，Global Mall桃園A19即日起至6月25日推出「10號隊友應猿三強棒」，活動期間運動休閒服飾、運動體驗店優惠7折起，單筆消費滿千元可兌換樂天桃猿主場內野球票100元抵用券；只要逢樂天桃猿主場日，指定櫃位單筆消費滿3,000元，可免費兌換樂天主場內野球賽門票一張；6月17日至6月25日單筆消費滿1,010元可抽樂天女孩李多慧簽名的樂天桃猿周邊商品。

「大樂放鬆區FUN ZONE」的「草坪自由區」，隨意或站或坐愜意看球。圖／Global Mall提供
「大樂放鬆區FUN ZONE」的「草坪自由區」，隨意或站或坐愜意看球。圖／Global Mall提供
Global Mall與樂天桃猿共同推出「大樂放鬆區FUN ZONE」打造全新賞球區。圖／Global Mall提供
Global Mall與樂天桃猿共同推出「大樂放鬆區FUN ZONE」打造全新賞球區。圖／Global Mall提供
「大樂放鬆區FUN ZONE」設置木桌賞球區，看球還能輕鬆享美食。圖／Global Mall提供
「大樂放鬆區FUN ZONE」設置木桌賞球區，看球還能輕鬆享美食。圖／Global Mall提供
Global Mall桃園A19美食直送樂天桃猿球場大樂放鬆區，島瓜滷味舒肥雞套餐組合價150元。圖／Global Mall提供
Global Mall桃園A19美食直送樂天桃猿球場大樂放鬆區，島瓜滷味舒肥雞套餐組合價150元。圖／Global Mall提供
Global Mall桃園A19美食直送樂天桃猿球場大樂放鬆區，金天丼帝牛豚壽喜燒丼套餐369元。圖／Global Mall提供
Global Mall桃園A19美食直送樂天桃猿球場大樂放鬆區，金天丼帝牛豚壽喜燒丼套餐369元。圖／Global Mall提供
Global Mall桃園A19美食直送樂天桃猿球場大樂放鬆區，總裁牛肉麵經典牛肉麵299元。圖／Global Mall提供
Global Mall桃園A19美食直送樂天桃猿球場大樂放鬆區，總裁牛肉麵經典牛肉麵299元。圖／Global Mall提供
Global Mall桃園A19推出6月17日至25日消費滿1,010元，即可抽樂天女孩李多慧簽名周邊商品。圖／Global Mall提供
Global Mall桃園A19推出6月17日至25日消費滿1,010元，即可抽樂天女孩李多慧簽名周邊商品。圖／Global Mall提供

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