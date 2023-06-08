百貨美食直送球場 Global Mall合作樂天桃猿打造賞球專區

Global Mall環球購物中心力挺在地城市球隊，已連續超過三年與主場位於桃園的樂天桃猿合作，近期再創新看球體驗，共同攜手推出複合式賞球專區「Global Mall大樂放鬆區FUN ZONE」，特別規畫三大看球區，還有全台首創百貨美食直送球場服務。

「Global Mall大樂放鬆區FUN ZONE」，全新規畫左外野席位，共分為三大區域，4-6人「木桌賞球區」擁有廣角全場視野，總共配有11個4人桌及11個6人桌，適合家庭或揪伴觀賽之外，還能兼備同桌用餐及遊憩尬聊；「舞台區」位於木桌前方，樂天女孩應援熱舞近在眼前，可以跟著一起互動搖擺；而「草坪自由區」設置於舞台區兩側，可在草皮上或站或坐，共計左外野新專區可容納300人。

為球隊加油同時，還有Global Mall桃園A19「GM快饗購」美食直送球場服務，集結10家館內餐飲品牌包括總裁牛肉麵、初虎韓式小食堂、慕特牛排、開飯川食堂、日出茶太等，只要掃描桌上QR code點餐，就能在球場大嗑牛肉麵、銷魂鰻魚飯、岩烤沙朗牛排、韓式海鮮煎餅等，共計55項美食優惠8折起，同時還加碼前100名點餐球迷贈桃園A19購物金100元，提供球迷們更多不同的體驗，一起支持運動賽事。

6月8日起木桌區每桌及草坪區將於全台全家便利商店FamiPort預售，可團體包場預訂，也可單桌預售，每桌型出票4或6張門票，每票600/800元(平日/假日)，需購足該桌人次，隨桌附精緻餐點；草皮區每人300/400元(平日/假日)，採自由入座。

此外，Global Mall桃園A19即日起至6月25日推出「10號隊友應猿三強棒」，活動期間運動休閒服飾、運動體驗店優惠7折起，單筆消費滿千元可兌換樂天桃猿主場內野球票100元抵用券；只要逢樂天桃猿主場日，指定櫃位單筆消費滿3,000元，可免費兌換樂天主場內野球賽門票一張；6月17日至6月25日單筆消費滿1,010元可抽樂天女孩李多慧簽名的樂天桃猿周邊商品。