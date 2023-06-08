迎疫後爽住豪宅！台中豪客砸重金買5座頂級馬桶

迎接疫後新生活，台中豪宅客對於衛浴設備的花費一點都不手軟，根據衛浴業者調查，台中豪宅客衛浴要求高，不但空間大，衛浴馬桶要求外觀、除菌功能等齊備，甚至近期有豪宅客一口氣買了五個單價座近50萬元的頂級馬桶。

TOTO新穎衛材公司看好中台灣豪宅、豪墅林立，疫後攜手義大利精品磁磚集團一磚貿易精品磁磚，在台中市打造TOTO全台最大複合式旗艦店，昨盛大開幕，發表新款頂級一體形除菌全自動馬桶，三層樓的展間增加一比一比例的全衛浴展示空間，方便臨場選購。

TOTO新穎衛材總經理林崑星說，全球經歷3年新冠疫情洗禮，居家設計、舒適又抗菌的衛浴設備成為生活顯學，TOTO洞悉台灣消費者的衛浴趨勢，結合頂尖機能與工藝美學，推出一系列一體形除菌全自動馬桶新品。

業者透露，中部衛浴市場極具潛力，尤其受大坪數豪宅或豪墅客青睬，以馬桶來說，男女有別，女性較偏好外型溫潤圓順的馬桶，男性則喜好搭配黑色、鎳色、銀色三色金屬飾條裝飾的奢華感馬桶，疫後衛浴除菌力不可少，要做到全自動，已有台中豪墅屋主，一口氣買了5個單價近50萬元頂級馬桶。

台灣東陶日籍總經理山村徹強調，TOTO創新電解除菌水技術，為消費者做好健康把關、不斷研發再進化的產品使清潔更輕鬆全面，更備有24小時全天守候的客服專線，提供最貼心的售後服務。