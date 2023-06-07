「宮原眼科」要到台南了！最新分店地址曝光 網歡呼：不用跑台中了

台南的民眾有口福了！台中名店「宮原眼科」近期傳出即將進駐台南，以「赤崁東街宿舍」為基地，打造全新品牌「明治町冰淇淋」。未來喜愛甜點、老屋的台南鄉親，不用跑到台中，也能享受同樣的魅力與特色。

宮原眼科建物建於1927年，為台中在日治時代規模最大的眼科診所。隨著時代變遷，宮原眼科也變為台中衛生院，但又逐漸沒落成為廢墟。後來日出集團接手後，保留了建築物本身的磚牆、舊牌樓，並且打造成復古的餐飲空間，搖身成為台中代表性的人氣餐廳。之後，日出集團又再度以老屋重生的概念，打造了宮原眼科的分店「第四信用合作社」，同樣也獲得許多消費者喜愛。

根據臉書粉絲團「台南式 Tainan Style」的資訊指出，日出集團將首度跨出台中，選中台南的歷史建築「赤崁東街宿舍」，並將其打造成為「明治町冰淇淋」。根據粉絲團貼文，赤崁東街宿舍可分為南北兩棟建築，最初為日治興建時期的公務宿舍，也成作為警察宿舍，並且於2016年被登錄為歷史建築。雖然目前開幕日尚未公佈，但是對於粉絲而言，已經感到相當興奮，紛紛表示「這條巷子要塞爆了」、「只有台南能超越台南了」、「不用去台中了」。