聽新聞
test
0:00 / 0:00
Yahoo奇摩購物「618金銀島奇航」年中慶！首波美妝保養限時下殺3折起
電商盛會618年中慶優惠好康持續放送，助消費者抗漲省荷包！Yahoo奇摩購物「618金銀島奇航」年中慶首波活動祭出超殺優惠，6月13日前美妝保養與防曬下殺3折起、消費滿3,000元送300購物金，活動期間下單登記再抽KKday日韓泰旅遊大獎、義大世界2天1夜4人行、gogoout萬元租車金等多樣好禮。
炎炎夏日水上活動熱度高，Yahoo奇摩購物數據顯示，入夏以來「泳衣」業績月成長超過5成、深具網美風格的「火烈鳥泳圈」、「獨角獸泳圈」等業績最高飆破2倍。防曬更是夏日外出必備，Yahoo奇摩購物平台以專櫃品牌ANESSA安耐曬、佳麗寶集團旗下的ALLIE最熱銷；而隨著消費者環保意識逐漸普及，「海洋友善防曬」成為新興熱搜關鍵字，像是La Roche-Posay理膚寶水、BIOTHERM碧兒泉、NIVEA妮維雅防曬乳都主打海洋友善成分，部分品牌也推出減塑設計包裝。
此外，Yahoo奇摩購物中心「綠色生活頻道」集結節能家電、減塑生活、無毒與環保商品等，每月更規劃不同主題的環保商品。為響應世界海洋日，除精選品木宣言、歐舒丹、歐萊德、米森等降低環境衝擊的綠色品牌商品外，更與屏東海生館攜手合作，支持二手愛心「免廢市集」活動，6月10日世界海洋日當天入館送Yahoo奇摩購物中心200元購物金限定好禮；6月22日更前進東海岸大地藝術節「月光•海音樂會」，民眾只要在Yahoo奇摩購物粉絲專頁參加活動，即可免費抽音樂會門票，入場民眾更可獲得Yahoo奇摩購物中心200元購物金。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言