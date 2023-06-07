Yahoo奇摩購物「618金銀島奇航」年中慶！首波美妝保養限時下殺3折起

電商盛會618年中慶優惠好康持續放送，助消費者抗漲省荷包！Yahoo奇摩購物「618金銀島奇航」年中慶首波活動祭出超殺優惠，6月13日前美妝保養與防曬下殺3折起、消費滿3,000元送300購物金，活動期間下單登記再抽KKday日韓泰旅遊大獎、義大世界2天1夜4人行、gogoout萬元租車金等多樣好禮。

炎炎夏日水上活動熱度高，Yahoo奇摩購物數據顯示，入夏以來「泳衣」業績月成長超過5成、深具網美風格的「火烈鳥泳圈」、「獨角獸泳圈」等業績最高飆破2倍。防曬更是夏日外出必備，Yahoo奇摩購物平台以專櫃品牌ANESSA安耐曬、佳麗寶集團旗下的ALLIE最熱銷；而隨著消費者環保意識逐漸普及，「海洋友善防曬」成為新興熱搜關鍵字，像是La Roche-Posay理膚寶水、BIOTHERM碧兒泉、NIVEA妮維雅防曬乳都主打海洋友善成分，部分品牌也推出減塑設計包裝。