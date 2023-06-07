果粉快來看！要價破台幣十萬的MR頭戴裝置 Apple Vision Pro記者實機初體驗

蘋果在WWDC剛發表的「Apple Vision Pro」空間運算設備，從外型、功能到價格都讓人睜大眼睛！不管是不是果粉都好奇，這個以蘋果現有各種軟體服務、生態系為基礎，搭配全球首創之空間作業系統visionOS，主打將數位內容無縫融入實體世界，可享受虛擬空間又能與現實環境保持連結的頭戴裝置，到底有多厲害？記者這次也在WWDC發表會後，實際體驗了Vision Pro的部分功能，一起來看看新技術有多神！

在帶大家一同感受配戴Vision Pro的心得之前，幾個小知識先知道，Vision Pro的遮光眼罩、3D織法頭帶都有分尺寸，體驗前需先透過iPhone前鏡頭進行臉部、左右耳的掃描，確認最適合的大小，眼罩、頭帶與主機本體是採取模組化設計，穿戴時頭頂還有一條發表會上沒有出現、類似Apple Watch尼龍錶帶黏貼設計的鬆緊帶，搭配右側編織頭帶上的旋鈕，可以無段式的調整鬆緊程度，讓配戴更舒適穩固。有戴眼鏡的使用者，則需搭配與ZEISS合作的光學鏡片來使用，現場是直接驗光，將對應度數鏡片直接以磁吸的方式固定在Vision Pro上，對近視族群來說超方便。主機本體共有2個實體按鍵，左上方像iPad電源鍵的是3D相機的快門鍵，右上方像是Apple Watch數位錶冠的旋鈕則是開機、調整沉浸程度等的複合鍵。

因為Vision Pro只要透過眼睛、雙手就可以操控，首次配戴需要先進行眼神角度、雙手位置的識別。開機後的主畫面蘋果使用者們肯定都很熟悉，就像是iPhone App的icon一樣，只要眼神看向想要點開的App，手指一捏，就會立刻開啟。與其他頭戴裝置介面最大不同是，不需要另外的控制器，甚至連手都不用特別舉起，只要透過手指捏放、左右拉動的動作，就能輕鬆進行功能操作。

實際戴上Vision Pro，完全不會有像其他頭戴裝置與外界完全隔絕的感覺，除了可以透過右上方數位旋鈕自行調整「空間環境」的沉浸度，使用者也可以透過「EyeSight」功能看到外面狀態的變化，在有其他人靠近時也都能看得見。雖然其實不是真的看到實體，而是透過Vision Pro的多個鏡頭捕捉影像，幾乎零延遲地投放在顯示器上，但這功能可以讓人在戴上裝置後還能幾乎不受限地自由走動，光是這點就比其他頭戴裝置使用情境更靈活許多。

短短大約30分鐘的時間，記者體驗了照片App、多視窗瀏覽、FaceTime通話、正念App、還有用Apple TV看電影。其中，照片模式等於是讓你重回拍下照片那一刻的場景裡，欣賞使用Vision Pro拍下的3D照片、影片，畫面的立體感就像是就真實在眼前一樣。多視窗瀏覽則不再受制於顯示器的邊界，可隨手移動視窗到視線所及的任何位置，拉近視窗變小，往前推則是自動放大，隨心所欲排列。還可預先將Vision Pro鏡頭對著自己，運用蘋果機器學習技術打造數位Persona人像，在進行FaceTime通話時，就能即時反映使用者的臉部表情、講話嘴型以及手部動作，還可以一同看電影、瀏覽照片或是用「無邊記」合作簡報。

平常在Apple Watch上好像有點雞肋的「正念」App，透過Vision Pro有了全然不同的沉浸式體驗。而用Vision Pro看影音娛樂內容的感官刺激更是驚人，天空、海洋、深谷，前所未有的清晰畫質，加上空間音訊，甚至還可以切換成劇院模式，就像真的在電影院一樣，而且體驗過程中幾乎不會有暈眩感出現。