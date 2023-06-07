快訊

性騷案連環爆 賴清德：黨務主管若隱匿不報永不任用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王策咖啡台中據點搬家了！五權西路新址6月17日試營運

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
VWI by CHADWANG創辦人王策。圖／VWI by CHADWANG提供
VWI by CHADWANG創辦人王策。圖／VWI by CHADWANG提供

由號稱「世界咖啡奧林匹克」四大賽事之一的世界盃沖煮大賽（WBrC）2017年冠軍王策，所創設的王策咖啡廳VWI by CHADWANG在2020年夏末將VWI第三間店落腳於台中草悟道街區。如今，在VWI落腳台中即將滿3年之際，宣布搬離現址，將以「VWI COFFEE HOUSE」新風貌，進駐五權西路商圈，預計自6月17日起至7月6日進行試營運。試營運期間內用、外帶飲品享9折優惠，熟豆、商品享9折；會員則享88折優惠。

VWI by CHADWANG店名中的「VWI」取自「水」的三種型態——Vapor （霧）、Water（水）、Ice （冰）；因為「水」是一杯咖啡中佔比最高的重要元素，也是決定一杯咖啡好不好喝的重要成因。「CHADWANG」則是品牌主理人王策的英文姓名拼音。

來自台灣的王策，當年贏得世界盃沖煮大賽後，並沒有選擇接代言、當顧問的輕鬆道路，反而是憑著對咖啡執著，創立了王策咖啡廳VWI by CHADWANG，希望透過品牌，積極分享精品咖啡的美學、知識及經驗，將咖啡、咖啡師與客人的期待相互連結，傳達出品牌所期待的「人味」。

【VWI COFFEE HOUSE｜五權西】試營運

．試營運：2023年06月17日（六）～7月6日（四）

．店址：台中市西區五權西六街96巷6號

．營業時間：Mon - Sun 11:00 ～19:00 （Last Order 18:30）

VWI台中據點即將搬遷至五權西路商圈。圖／摘自VWI by CHADWANG臉書粉絲團
VWI台中據點即將搬遷至五權西路商圈。圖／摘自VWI by CHADWANG臉書粉絲團

咖啡廳 品牌

延伸閱讀

7-ELEVEN開賣CITY PEARL「冰檸檬冬瓜珍珠」！限時嘗鮮價快衝一波

探索咖啡之魂！京都「here Kyoto」首家海外分店進軍台南

嫉妒台南人！京都咖啡名店「here Kyoto」海外首店插旗台南

cama café夏日主題季「旅咖啡行 A Cup of Aroma」 跨界啟航

相關新聞

全家便利商店「618年中慶」！指定期間包裹取件限量送「霜淇淋9元優惠券」

迎戰年中網購盛事，全家便利商店即日起至6月27日展開「618夏拼年中慶」，集結實體店舖、旗下電商平台「全家行動購」、會員...

去東京必朝聖期間限定特展！一窺蔡依林、村上隆珍藏版旅行箱

跨國旅行成為疫情後的常態，甚至有「報復性」出遊的熱潮！而奢華旅行裝備品牌RIMOWA從6月9日起，為期十天，選在國人最愛去的東京舉辦期間限定特展。將呈現名人們最私密的旅行記憶，包括蔡依林、藝術家村上隆和網球傳奇Roger Federer等人的珍藏行李箱，讓粉絲們都能看到自己偶像不為人知的一面。

Saint Laurent X 前開雲集團成員限量精品瞄準高端藏家

人與人之間的相處需要智慧，而精品品牌的跨業種結合何嘗不需要巧思與切入點？Saint Laurent宣布，與曾同為開雲集團...

牛仔布料、天然材質 IKEA全新限量系列展現工匠手藝

工匠的手工藝，值得被好好重視，呈現出每件物品的獨一無二美感。IKEA與亞洲各地工匠合作，推出MÄVINN限量系列，採用各...

謝欣穎、「阿梅」Melinda曬新包 小巧造型+甜美配色讓人好生火！

就如同它的名稱「Bon Bon（巧克力糖果）」一樣，時尚品牌Tory Burch在這季推出全新迷你手提包，小巧精緻的造型搭配甜美配色，使人一看就愛不釋手。難怪會成為楊祐寧太太Melinda、「小美」林映唯和謝欣穎近期新歡，紛紛在instagram上曬出新款Bon Bon包，激起大家想入手的慾望。

王策咖啡台中據點搬家了！五權西路新址6月17日試營運

由號稱「世界咖啡奧林匹克」四大賽事之一的世界盃沖煮大賽（WBrC）2017年冠軍王策，所創設的王策咖啡廳VWI by C...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦