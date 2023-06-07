王策咖啡台中據點搬家了！五權西路新址6月17日試營運

由號稱「世界咖啡奧林匹克」四大賽事之一的世界盃沖煮大賽（WBrC）2017年冠軍王策，所創設的王策咖啡廳VWI by CHADWANG在2020年夏末將VWI第三間店落腳於台中草悟道街區。如今，在VWI落腳台中即將滿3年之際，宣布搬離現址，將以「VWI COFFEE HOUSE」新風貌，進駐五權西路商圈，預計自6月17日起至7月6日進行試營運。試營運期間內用、外帶飲品享9折優惠，熟豆、商品享9折；會員則享88折優惠。

VWI by CHADWANG店名中的「VWI」取自「水」的三種型態——Vapor （霧）、Water（水）、Ice （冰）；因為「水」是一杯咖啡中佔比最高的重要元素，也是決定一杯咖啡好不好喝的重要成因。「CHADWANG」則是品牌主理人王策的英文姓名拼音。

來自台灣的王策，當年贏得世界盃沖煮大賽後，並沒有選擇接代言、當顧問的輕鬆道路，反而是憑著對咖啡執著，創立了王策咖啡廳VWI by CHADWANG，希望透過品牌，積極分享精品咖啡的美學、知識及經驗，將咖啡、咖啡師與客人的期待相互連結，傳達出品牌所期待的「人味」。

【VWI COFFEE HOUSE｜五權西】試營運

．試營運：2023年06月17日（六）～7月6日（四）

．店址：台中市西區五權西六街96巷6號