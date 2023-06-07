全家便利商店「618年中慶」！指定期間包裹取件限量送「霜淇淋9元優惠券」

迎戰年中網購盛事，全家便利商店即日起至6月27日展開「618夏拼年中慶」，集結實體店舖、旗下電商平台「全家行動購」、會員App「全+1商城」全通路出擊，優惠活動包含「全家行動購」近百項商品均一價68元起，下單還可登記抽18%購物金回饋；「全+1商城」則推出積分活動，消費滿額最高可換168元購物金，還有免運、折扣優惠及限量精品包將限時登場。線下則有消費者最愛的周末買1送1好康，包含「私品茶仙女珍珠醇奶茶」、「Let’s Café燕麥奶拿鐵」等品項；指定期間於全家便利商店取貨，限量送Fami!ce霜淇淋特價9元優惠券。

「全家行動購」今年618購物節集結豐富商品推出6大折扣優惠及限時活動：即日起至6月28日於「全家行動購」單筆下單不限金額，即可登記抽18%購物金，最高回饋至6,180元，可折抵「全家行動購」消費（共18名額，每會員限領1次）。即日起至6月13日於「全家行動購」輸入「618GOGO」即可領取集氣券（每會員限領1次），6月16日將依照總領取數發放對應購物金，集滿10,000張即可獲得60元購物金，如集滿最高門檻30,000張，則可獲得288元「全家行動購」購物金。6月13日前至全家便利商店店舖消費滿百元，即可於「全家行動購」輸入小白單優惠碼，結帳現折168元（每會員限領1次）。即日起至6月27日推出精選商品均一價68元、168元、268元專區，包含「POLS曲奇餅香草冰淇淋」、「阿奇儂藏心布蕾雪糕」盒裝規格通通68元，等同下殺3.8折。精選超過70款保養護膚及美妝商品，購買就享活動價再打8.5折優惠，包含愛馬仕香水護手組、雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露等人氣商品，總折扣最低下殺約3折起，風扇等實用家電則享有活動價再8折。6月18日一日限定，當天晚上6點至8點全館消費滿1,600元可享8.8折優惠，6月21日至6月25日不僅可享全館消費滿168元免運費，單筆消費滿2,000元還可現折400元。

618年中網購盛事吸引剁手族消費狂歡，全家便利商店推出「全家Fun心取」服務，與民眾一同防範詐騙包裹，提供消費者詐騙包裹申訴管道，降低消費者因詐騙包裹蒙受損失的機率。為鼓勵消費者選擇全家便利商店取貨，618購物節期間推出取件優惠活動，6月7日至6月10日、6月19日至6月22日到全家便利商店完成包裹取件，即可獲得Fami!ce全家霜淇淋特價9元優惠券（數量有限，單筆交易最多贈5張）。

此外，消費者最愛的周末買1送1好康優惠也將接連登場，6月9日至6月11日購買Let’s Café「大杯冰棉被拿鐵」可享買1送1；6月16日至6月18日購買私品茶「仙女珍珠醇奶茶」、Let’s Café「大杯燕麥奶拿鐵」可享同品項買1送1，使用全盈+PAY則享有Fami!ce霜淇淋買1送1優惠。

「全+1商城」為全家便利商店會員專屬的電商平台，會員透過全家便利商店App就能購買豐富的限定商品，更能獨享多種優惠。今年618購物節，全家便利商店宣布即將於「全+1商城」開賣國際精品，包含歐系經典時尚名牌的精品短夾、斜背包、飾品及多種包款，售價最低29,800元起，還有96萬元的知名精品包，為便利商店有史以來所販售的最高價精品；全品項合計近40款精品皆來自國內外合法直營店，並提供正品購買證明，不擔心買到假貨。販售時間為6月14日起的每周三、四，以及特別加開的6月18日場次，每天晚上7點限時限量開搶，7天預計將販售不同款國際精品。