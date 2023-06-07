熊熊蛙蛙來報到！瑞士機械表年度新品 紫綠雙星萌搶戲

瑞士鐘表表牌豪利時（ORIS）今日發表2023年度新品，合計帶來ProPilot × Kermit聯名表、表廠「生日表」Hölstein Edition 2023、品牌首度使用實驗室培育鑽石的Aquis日期鑽表、全新三色珍珠母貝面盤並搭配同色橡膠表帶的Aquis日期腕表等多款新品，展現瑞士當代機械表的堅強工藝水準。

早於三月底「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）發表的「科米蛙」ProPilot × Kermit聯名表日前已現身品牌板橋大遠百專賣店上，表款與迪士尼的經典漫畫人物科米蛙（Kermit the frog）聯名，讓表款「披」上一襲亮眼的螢光綠色並搭配Calibre 400機芯，具備瑞士天文台等級的誤差範圍與120小時動力儲存，同時六點鐘方向的日期視窗每個月一號還將有科米蛙登場，提醒人們放輕鬆、笑一笑。

每年6月1日是屬於ORIS表廠的「誕生日」，而被稱為「生日表」的Hölstein Edition 2023版本，則順應支持者的提議，推出品牌首只的紫色面盤並搭配奶茶色表圈，同時底蓋的ORIS小熊也換上紫色毛衣、活力十足，表款同樣運用Calibre 400機芯為動力，全球限量250只、台灣到貨6只，將僅在ORIS的信義A13專賣店、高雄義享時尚廣場專賣店、板橋大遠百專賣店，三店限定銷售。