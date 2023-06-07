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熊熊蛙蛙來報到！瑞士機械表年度新品 紫綠雙星萌搶戲

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
卡通、動漫人物總能觸動心裡最柔軟的一塊，因而成為精品品牌近年愛用的討喜視覺。圖／Disney、ORIS提供（合成圖）
卡通、動漫人物總能觸動心裡最柔軟的一塊，因而成為精品品牌近年愛用的討喜視覺。圖／Disney、ORIS提供（合成圖）

瑞士鐘表表牌豪利時（ORIS）今日發表2023年度新品，合計帶來ProPilot × Kermit聯名表、表廠「生日表」Hölstein Edition 2023、品牌首度使用實驗室培育鑽石的Aquis日期鑽表、全新三色珍珠母貝面盤並搭配同色橡膠表帶的Aquis日期腕表等多款新品，展現瑞士當代機械表的堅強工藝水準。

早於三月底「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）發表的「科米蛙」ProPilot × Kermit聯名表日前已現身品牌板橋大遠百專賣店上，表款與迪士尼的經典漫畫人物科米蛙（Kermit the frog）聯名，讓表款「披」上一襲亮眼的螢光綠色並搭配Calibre 400機芯，具備瑞士天文台等級的誤差範圍與120小時動力儲存，同時六點鐘方向的日期視窗每個月一號還將有科米蛙登場，提醒人們放輕鬆、笑一笑。

每年6月1日是屬於ORIS表廠的「誕生日」，而被稱為「生日表」的Hölstein Edition 2023版本，則順應支持者的提議，推出品牌首只的紫色面盤並搭配奶茶色表圈，同時底蓋的ORIS小熊也換上紫色毛衣、活力十足，表款同樣運用Calibre 400機芯為動力，全球限量250只、台灣到貨6只，將僅在ORIS的信義A13專賣店、高雄義享時尚廣場專賣店、板橋大遠百專賣店，三店限定銷售。

Aquis日期鑽表則是品牌首款使用實驗室培育鑽石（意即人工鑽石）的閃耀設計，全表於表圈、面盤時標合計鑲嵌92顆Top Wesselton明亮式切割實驗室鑽石，其顏色皆為E至G、淨度則為VS1，41.5毫米的精鋼表殼並運用具停秒功能的機械機芯，訂價約16萬元，在同功能鑽表中、頗有價格競爭優勢。同樣Aquis系列則另有三款粉色系女表：胭脂粉、愛琴海藍、水藍綠的珍珠母貝面盤搭配粉色橡膠表帶，36.5毫米的尺寸但具有強悍的300米防水性能，讓喜愛大表徑的女孩也能盡情造型，溯溪、衝浪、浮潛？自信在手。

ORIS的Aquis日期腕表再度推出三款珍珠母貝面盤、並帶來胭脂粉、愛琴海藍、水藍綠色的同色系橡膠表帶，粉嫩一「夏」，訂價各為65,000元、精鋼鍊帶款則各為72,000元。圖／ORIS提供
ORIS的Aquis日期腕表再度推出三款珍珠母貝面盤、並帶來胭脂粉、愛琴海藍、水藍綠色的同色系橡膠表帶，粉嫩一「夏」，訂價各為65,000元、精鋼鍊帶款則各為72,000元。圖／ORIS提供
ORIS的「生日表」：Aquis腕表Hölstein Edition 2023版本，首度出現相當搶眼的紫色面盤，全球限量250只，訂價13萬2,000元、台灣僅到貨6只。圖／ORIS提供
ORIS的「生日表」：Aquis腕表Hölstein Edition 2023版本，首度出現相當搶眼的紫色面盤，全球限量250只，訂價13萬2,000元、台灣僅到貨6只。圖／ORIS提供
ORIS執行長Rolf Studer配戴上Hölstein Edition 2023限量表與ORIS小熊一同歡樂亮相。圖／ORIS提供
ORIS執行長Rolf Studer配戴上Hölstein Edition 2023限量表與ORIS小熊一同歡樂亮相。圖／ORIS提供
ORIS今年首度運用實驗室培育鑽石並鑲嵌於Aquis日期鑽表的面盤、表圈，搭配品牌罕見的紫色視覺，在同規格表款中價格頗有競爭力。圖／ORIS提供
ORIS今年首度運用實驗室培育鑽石並鑲嵌於Aquis日期鑽表的面盤、表圈，搭配品牌罕見的紫色視覺，在同規格表款中價格頗有競爭力。圖／ORIS提供
ProPilot × Kermit聯名表六點鐘方向的日期視窗，每個月將有科米蛙探出頭來，提醒人們放輕鬆、幽默回歸原點。圖／ORIS提供
ProPilot × Kermit聯名表六點鐘方向的日期視窗，每個月將有科米蛙探出頭來，提醒人們放輕鬆、幽默回歸原點。圖／ORIS提供
ProPilot × Kermit聯名表使用Calibre 400機芯，具備瑞士天文台等級的誤差範圍與120小時動力儲存。圖／ORIS提供
ProPilot × Kermit聯名表使用Calibre 400機芯，具備瑞士天文台等級的誤差範圍與120小時動力儲存。圖／ORIS提供

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