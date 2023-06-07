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7-ELEVEN開賣CITY PEARL「冰檸檬冬瓜珍珠」！限時嘗鮮價快衝一波

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自6月14日起首度推出CITY PEARL「冰檸檬冬瓜珍珠」，6月27日前可享嘗鮮價55元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自6月14日起首度推出CITY PEARL「冰檸檬冬瓜珍珠」，6月27日前可享嘗鮮價55元。圖／7-ELEVEN提供

時序入夏，體感溫度不斷飆升，造就手搖飲需求大增，7-ELEVEN繼推出「CITY PEARL珍珠奶茶」之後，6月14日起將首度開賣「CITY PEARL冰檸檬冬瓜珍珠」，嚴選在地冬瓜磚，遵循古法細火熬煮，融合屏東夏季盛產的檸檬提味，完美襯托多層次的清爽酸甜風味，搭配咀嚼控熱愛的Q彈原味黑珍珠，打造24小時暢飲的手搖飲專門店，6月27日前可享嘗鮮價55元（原價70元）。同步歡慶6月8日國際麻吉節（BFF day, National Best Friends Day），特別於OPEN POINT「行動隨時取」推出6款CITY系列買5送2組合優惠，最高單組現省220元，可透過數位轉贈給好友一起沁涼迎夏。

7-ELEVEN CITY PEARL珍珠系列今年以暢銷「風味手搖飲」為研發方向，不斷嘗試各種暢銷組合，不僅率零售通路之先備齊「黑糖珍珠」、「原味黑珍珠」等珠心，總計推出9款飲品，尤其今年春天以「珍珠奶茶」引爆話題討論風潮，銷售至今已銷售逾百萬業績，相當於每4秒銷售一杯，帶動珍珠飲品業績較去年同期成長近6成。每月7日一日限定的「一起品茶趣」活動，更不定時推出珍珠飲品限時限量活動，6月7日就推出「CITY PEARL珍珠奶茶」10杯優惠價400元（省200元），限量5萬組。

瞄準夏季炎熱商機，CITY PEARL首度推出的「冰檸檬冬瓜珍珠」，預計以在地水果及冬瓜入飲品，締造清爽酸甜沁涼風味，更特別加入Q彈原味黑珍珠。為歡慶新品上市，除了門市限時優惠外，6月14日至6月20日更於OPEN POINT「行動隨時取」每日限量推出「CITY PEARL冰檸檬冬瓜珍珠」2杯特價99元嘗鮮組合價，組數有限、售完為止。

歡慶6月8日國際麻吉節（BFF day, National Best Friends Day），6月8日至6月14日OPEN POINT「行動隨時取」推出6款CITY系列買5送2組合優惠，包括購買「CITY CAFE桂花蘋果風味氣泡咖啡」5杯送「桂花蘋果風味咖啡」2杯；購買「CITY CAFE濃萃拿鐵」5杯送「特大杯美式咖啡」2杯；購買「CITY CAFE蜂蜜拿鐵」5杯送「蜂蜜美式咖啡」2杯；購買「CITY PRIMA大杯精品拿鐵」5杯送「中杯冰精品燕麥拿鐵」2杯；購買「CITY TEA香鑽水果茶」5杯送「CITY TEA一顆檸檬青茶」2杯；購買「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶」5杯送「CITY PEARL珍珠奶茶」2杯。（現萃茶、精品咖啡限指定門市及兌領，會員限購組數、兌領期限相關資訊請見OPEN POINT App說明）。

7-ELEVEN自6月14日起首度推出CITY PEARL「冰檸檬冬瓜珍珠」，主打「在地」及「節令」策略，嚴選在地冬瓜磚，遵循古法細火熬煮，融合屏東夏季盛產的檸檬提味，完美襯托多層次的清爽酸甜風味，搭配咀嚼控熱愛的Q彈原味黑珍珠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自6月14日起首度推出CITY PEARL「冰檸檬冬瓜珍珠」，主打「在地」及「節令」策略，嚴選在地冬瓜磚，遵循古法細火熬煮，融合屏東夏季盛產的檸檬提味，完美襯托多層次的清爽酸甜風味，搭配咀嚼控熱愛的Q彈原味黑珍珠。圖／7-ELEVEN提供
歡慶6月8日國際麻吉節（BFF day, National Best Friends Day），OPEN POINT「行動隨時取」推出6款CITY系列買5送2組合優惠，最高單組現省220元。圖／7-ELEVEN提供
歡慶6月8日國際麻吉節（BFF day, National Best Friends Day），OPEN POINT「行動隨時取」推出6款CITY系列買5送2組合優惠，最高單組現省220元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN每月7日一日限定的「一起品茶趣」活動，不定時推出珍珠飲品限時限量活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN每月7日一日限定的「一起品茶趣」活動，不定時推出珍珠飲品限時限量活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY PEARL首度推出「冰檸檬冬瓜珍珠」，以在地水果及冬瓜入飲品，締造清爽酸甜沁涼風味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY PEARL首度推出「冰檸檬冬瓜珍珠」，以在地水果及冬瓜入飲品，締造清爽酸甜沁涼風味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自6月14日起首度推出CITY PEARL「冰檸檬冬瓜珍珠」，6月14日至6月20日於OPEN POINT「行動隨時取」每日限量推出CITY PEARL「冰檸檬冬瓜珍珠」2杯特價99元嘗鮮組合價。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自6月14日起首度推出CITY PEARL「冰檸檬冬瓜珍珠」，6月14日至6月20日於OPEN POINT「行動隨時取」每日限量推出CITY PEARL「冰檸檬冬瓜珍珠」2杯特價99元嘗鮮組合價。圖／7-ELEVEN提供

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