7-ELEVEN開賣CITY PEARL「冰檸檬冬瓜珍珠」！限時嘗鮮價快衝一波

時序入夏，體感溫度不斷飆升，造就手搖飲需求大增，7-ELEVEN繼推出「CITY PEARL珍珠奶茶」之後，6月14日起將首度開賣「CITY PEARL冰檸檬冬瓜珍珠」，嚴選在地冬瓜磚，遵循古法細火熬煮，融合屏東夏季盛產的檸檬提味，完美襯托多層次的清爽酸甜風味，搭配咀嚼控熱愛的Q彈原味黑珍珠，打造24小時暢飲的手搖飲專門店，6月27日前可享嘗鮮價55元（原價70元）。同步歡慶6月8日國際麻吉節（BFF day, National Best Friends Day），特別於OPEN POINT「行動隨時取」推出6款CITY系列買5送2組合優惠，最高單組現省220元，可透過數位轉贈給好友一起沁涼迎夏。

7-ELEVEN CITY PEARL珍珠系列今年以暢銷「風味手搖飲」為研發方向，不斷嘗試各種暢銷組合，不僅率零售通路之先備齊「黑糖珍珠」、「原味黑珍珠」等珠心，總計推出9款飲品，尤其今年春天以「珍珠奶茶」引爆話題討論風潮，銷售至今已銷售逾百萬業績，相當於每4秒銷售一杯，帶動珍珠飲品業績較去年同期成長近6成。每月7日一日限定的「一起品茶趣」活動，更不定時推出珍珠飲品限時限量活動，6月7日就推出「CITY PEARL珍珠奶茶」10杯優惠價400元（省200元），限量5萬組。

瞄準夏季炎熱商機，CITY PEARL首度推出的「冰檸檬冬瓜珍珠」，預計以在地水果及冬瓜入飲品，締造清爽酸甜沁涼風味，更特別加入Q彈原味黑珍珠。為歡慶新品上市，除了門市限時優惠外，6月14日至6月20日更於OPEN POINT「行動隨時取」每日限量推出「CITY PEARL冰檸檬冬瓜珍珠」2杯特價99元嘗鮮組合價，組數有限、售完為止。